Padre de la víctima: “Estoy muy dolido con la institución”

El padre de la víctima, Senén Vázquez, admitió estar “muy dolido” con la institución y especialmente con el director general de Carabineros, Mario Rozas, porque no han entregado explicaciones de por qué el imputado se encontraba libre.

“Este individuo fue puesto a disposición de la justicia en Santiago y me pregunto por qué él se encontraba libre, siendo que él había cometido un intento de violación a mi hija. Yo estoy muy dolido con el general de Carabineros, con la institución donde pertenecía mi hija, estoy muy dolido porque éste (Gary Valenzuela) estaba libre. Me gustaría que él (Rozas) estuviera y que me diera una explicación de por qué ese hombre estaba libre”, afirmó.

“Lo único que pido es justicia. Que este individuo (Gary Valenzuela Ramos) quede detenido y pague la condena que debe pagar, que es lo máximo”, expresó Senén Vázquez en Meganoticias.

“Mi hija era una niña intachable. Muy buena. Siempre estará en mi corazón”, añadió.

Ante las denuncias de acoso que había hecho Norma en contra del exsubteniente Gary Valenzuela Ramos, Senén Vázquez declaró que “ella nos dijo que él habría tratado de abusar de ella y por supuesto que no lo permitió. Además, lo denunció con pruebas, con grabaciones… El tipo, se dijo, había sido dado de baja, pero no fue así”.

Por lo mismo, el padre de Norma manifestó que “la justicia no se hizo presente en un primer momento, porque él no se mantuvo alejado de mi hija”.

Después de que se ampliara la detención de Valenzuela Ramos como presunto asesino, Senén Vázquez sostuvo que “me gustaría que este proceso se pueda agilizar. Que no quede guardado, porque lo que quiero es justicia, porque mataron a un ser humano. Yo perdí a mi hija, una hija intachable, mi hija menor. Que se me haya ido y que su muerte fuera de esta forma, no lo puedo aceptar. Era una niña buena”.

Cooperativa