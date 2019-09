Parlamentarios de oposición piden eliminación del rodeo pero ministra del Deporte lo defiende

El senador Guido Girardi lidera una campaña para que el rodeo no sea considerado más deporte. “El sufrimiento animal no es un deporte. Un ‘número 1 del rodeo no es un estandarte de virtud ni de chilenidad, sino de tormento. El rodeo no representa tradición alguna, excepto para aquellos a los que golpear y maltratar al más débil les resulta tradicional”, sostiene el parlamentario.

Junto a Girardi han desplegado carteles en el Congreso Pamela Jiles, Feliz González, Florcita Motuda, Marisela Santibáñez, Claudia Mix, Camila Rojas, Cristina Girardi, entre otros. El senador PPD se desmarca sí de los actos de violencia que han marcado estos últimos días. “Yo no soy partidario de la violencia porque es responder con la misma moneda a lo que tú quieres atacar. El rodeo es violencia, es tortura, es una agresión injustificada y cobarde contra un ser vivo que no se puede defender, pero yo, evidentemente, tampoco comparto que la manera de enfrentar esa violencia sea con otra violencia. Es distinto a los jóvenes que muchas veces intervienen en la medialuna, que se lanzan, que lo hacen pacíficamente, hay que hacer una distinción”.

Sin embargo, la ministra del Deporte Pauline Kantor, rebatió al parlamentario. “Estoy en completo desacuerdo con el senador Girardi, respecto de eliminar al rodeo como un deporte, es parte de la esencia de los chilenos. Si hay que cambiar ciertas reglas eso se puede conversar”, manifestó. Agregó que “el rodeo es un deporte, es reconocido como deporte, es uno de los deportes más populares que se practica en todo Chile. Lo que sí, nosotros hemos tenido muchas conversaciones con la Federación de Rodeo respecto del trato del animal, tiene que haber un buen trato. Si hay reglas que es necesario modificar ellos están dispuestos a hacerlo”.