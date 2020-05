PDI investiga toma de rehenes en Independencia

El Ministerio Público entregó nuevos antecedentes con respecto a la situación que se vivió al interior de una sucursal bancaria de Independencia, Región Metropolitana, donde un asaltante solitario tomó de rehenes a trabajadores y clientes.

La fiscal Macarena Cañas de la Fiscalía Centro Norte confirmó que el imputado le sustrajo el arma a uno de los guardias que estaba en la sucursal y posteriormente intimidó a las personas para poder acceder a la bóveda.

Tras la denuncia, llegó personal de la 9° Comisaría de Carabineros, OS9 y Gope.

Sin embargo, Cañas añadió que, ante la presencia de rehenes, la Fiscalía pidió que concurriera también la Brigada de Investigaciones Policiales y la Brigada Investigadora de Robos de la PDI.

“Había antecedentes de que podía encontrarse todavía al interior de la sucursal, lo que nos podía poner en una situación de la posibilidad de existencia de rehenes, dado que los trabajadores y clientes no estaban saliendo del lugar”, explicó Cañas.

Ante esto, indicó que el Gope controló el sitio del suceso e ingresó a la sucursal para buscar al asaltante, pero ya no estaba en el lugar. No obstante, Cañas indicó “se están revisando todos los alrededores porque se trata de un sujeto que huyó con el arma de servicio del guardia, por lo tanto la condición de gravedad de alguien que está portando un arma cargada no es menor”.