Pepe Auth se desdice de haber suplantado a su esposa en las elecciones italianas

El diputado independiente Pepe Auth confesó que se llevó “un tremendo reto” de su esposa, luego de confesar en la Cámara Baja que a menudo vota mediante el correo postal en los comicios italianos, ya que su cónyuge y su suegra tienen esa nacionalidad.

Durante la discusión que buscaba disponer la habilitación de un sistema de sufragio especial no presencial en la Cámara de Diputados, el parlamentario confesó lo que él catalogó como una “ilegalidad”: “Yo voto en las elecciones italianas, aunque no soy ciudadano italiano, porque mi suegra y mi mujer lo son. Sin embargo, como yo sigo los diarios italianos, me pasan su voto y yo marco la preferencia”.

Y explicó que “mi exceso de entusiasmo argumentativo me llevó a decir que he votado en las elecciones italianas. Lo que quiero decir es que he participado en la decisión de voto de mi mujer y mi suegra, que es lo que yo quería apuntar con los riesgos del voto postal porque el secreto del voto desaparece”.

“Es obvio que yo no he votado. Mi exceso argumentativo se prestó para una mala interpretación. Yo soy responsable de esa mala interpretación”, recalcó.

La Embajada de Italia en Santiago se manifestó contra los dichos del diputado independiente Pepe Auth en la Cámara, quien admitió que a menudo vota mediante el correo postal en los comicios italianos sin ser ciudadano de ese país.

Por tanto, en un comunicado, la Embajada de ese país “expresa su consternación por las declaraciones del diputado Pepe Auth”, particularmente porque “la responsabilidad personal es la base de la libertad individual que se expresa en el ejercicio del derecho al voto”.

“La declaración de un comportamiento ilegal, que el diputado Auth califica como ‘anécdota’, ofende las instituciones de la República Italiana y la dignidad de los miles de ciudadanos italianos residentes en Chile que ejercen libre y responsablemente su derecho”, remarca la delegación.