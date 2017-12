Piñera afirmó estar dispuesto a “perfeccionar” la Constitución y a avanzar en gratuidad

El Presidente electo Sebastián Piñera se reunió ayer en la mañana con la Presidenta Michelle Bachelet, ocasión en la que empezaron a trazar el rumbo para el cambio de mando del 11 de marzo.

Dicho encuentro se llevó a cabo en el domicilio de Piñera, en Las Condes, y duró más de una hora 40 minutos.

Tras ello, sostuvo que “me confirmó que va a enviar un proyecto de reforma constitucional. Nosotros estamos de acuerdo, que podemos y debemos perfeccionarla, pero en un clima de unidad”.

“Debe ser un aporte a la unidad, al progreso, a la paz y justicia del país. Estamos preparados para tener un debate democrático”, profundizó.

Gratuidad

En cuanto a uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Michelle Bachelet, la gratuidad en la educación superior, reiteró que cree en ella.

“Siempre he creído que es un derecho y que el Estado le debe asegurar a niños y jóvenes el acceso a la educación. Creo en la gratuidad para todos aquellos que la necesitan”, dijo.

Sin embargo, precisó que “no creo que sea justo que con el dinero de todos los chilenos, habiendo tantas necesidades, tengamos que financiar la educación de las familias más favorecidas”.

En esa línea, informó que respetará lo establecido. “Ya está en la ley de Presupuesto para los jóvenes del 60% de familias más vulnerables. En la medida que recuperemos la capacidad de crecer, avanzaremos en la educación técnico profesional”, añadió.

Triunfo contundente

El ganador del balotaje también aseguró que se sorprendió por los resultados de ayer. Si bien siempre confió en un triunfo, no imaginó la cantidad de electores.

“Votó más gente de lo que creíamos. Mientras más chilenos voten, más fuerte es nuestra democracia”, manifestó.

En esa línea, sostuvo que “ayer (domingo) los chilenos nos sorprendieron. No sólo con un gran triunfo, sino con la participación. Convoco a los que no lo hicieron para que sean parte”.

Con respecto al gabinete con el que trabajará, afirmó que aún no hay nada claro. “En el momento oportuno daremos a conocer las mujeres y hombres que nos acompañarán”, señaló.

Además, envió un mensaje a los funcionarios públicos. “Les doy tranquilidad y confianza. Los buenos serán respetados y sus derechos serán protegidos. Distinto a los operadores políticos”, sentenció.

