Piñera asegura que paro docente es ilegal y no tiene ningún fundamento

Cuando parecía que desde el viernes se acercaban las posiciones entre el gobierno y el Colegio de Profesores, que mantiene un paro desde el 3 de junio, el Presidente Sebastián Piñera formuló unas declaraciones el día previo a las votaciones en que los docentes decidirán si continúan o no, con la medida de presión. En una entrevista con 24 Horas, el Mandatario reiteró que el gobierno «ha tenido permanentemente una actitud de diálogo» y que han «accedido a muchas de las peticiones» del gremio.

«Quiero decirlo en forma muy clara: este es un paro ilegal que le ha causado un tremendo daño a la educación pública, y muy especialmente, a los alumnos más vulnerables. En consecuencia, llegó el momento de que este paro termine», exigió.

El Jefe de Estado pidió a los profesores «que vuelvan a las salas de clases, que vuelvan a cumplir su responsabilidad y su misión, a educar a nuestros niños».

«Este paro no tiene ningún fundamento, y ya se ha extendido por demasiado tiempo», concluyó el Presidente.

Esas palabras, que evidentemente tendrán un efecto en la votación de hoy, se suman a las de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que puso más presión a los docentes en el programa «Mesa Central» de Canal 13: «Es evidente que las clases que no se hacen, no se pagan, pero no me quiero poner en ese escenario, porque yo espero en el fondo que vuelvan a clases».

“No somos sus empleados”

Estas declaraciones del gobierno fueron inmediatamente rechazadas por el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. “Si bien es cierto le conocemos su estilo autoritario, su estilo duro, el que ella pretenda como una suerte de darnos órdenes de que nosotros tenemos que terminar el paro, yo creo que es muy irritante y de ninguna manera contribuye porque nosotros no somos sus empleados», declaró Aguilar a Cooperativa. Y tras enterarse de las palabras de Cubillos respecto de que no se pagarán las clases que no se hagan, volvió a manifestar su descontento: “La directa amenaza me parece muy mal, y sobre todo, muy equivocada, muy demostrativa de la poca percepción que tiene la ministra del profesorado. Si ella supone que con eso se van a amedrentar mis colegas, si ella supone que con eso va a forzar una decisión está muy equivocada, no nos conoce», afirmó.