Piñera destaca unidad sobre la división al ser proclamado Presidente electo por el Tricel

Sebastián Piñera destacó este martes que la única manera de enfrentar los “desafíos es privilegiando la unidad por sobre la división”, tras ser proclamado oficialmente Presidente electo de Chile por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

En una breve intervención, Piñera afirmó que, para lograr sus objetivos es fundamental “entender que lo que nos une es siempre más fuerte e importante que aquello que nos divide”.

“La unidad no tiene que ser a cambio, o en vez de la sana discusión de ideas, más la unidad se tiene que dar en el marco de que todos queremos que Chile sea un mejor país”, agregó el Presidente electo.

“Tenemos que entender que las diferencias nos pueden transformar en adversarios, pero no en enemigos”, añadió Piñera y se declaró “absolutamente convencido de que la única manera de enfrentar estos desafíos es privilegiando la unidad por sobre la división”.

Piñera llegó junto a su esposa, Cecilia Morel, a la ceremonia de proclamación, a la que asistieron autoridades de los distintos poderes del Estado, representantes de las Iglesias católica y evangélica, y otros familiares cercanos del Mandatario electo.

El acto incluyó la lectura del acta oficial del Tricel sobre el resultado de las elecciones y tras la lectura de la misma, firmada por todos los integrantes de ese organismo y timbrada, Sebastián Piñera se convirtió oficialmente en Presidente electo de la República.

Encuentro con

Ricardo Lagos

Antes de la proclamación, Piñera se reunió con el ex Mandatario socialista Ricardo Lagos Escobar por segunda ocasión, tras ganar la segunda vuelta de las elecciones del pasado 17 de diciembre.

La cita con el ex Mandatario tuvo lugar en un hotel de Santiago, donde Lagos ofreció, a puerta cerrada, una charla sobre política internacional.

La anterior reunión entre Piñera y Lagos tuvo lugar en la casa del primero al día siguiente de las elecciones y fue criticada por la izquierda, mientras el gobernante le atribuyó un carácter “republicano”.

A la salida del encuentro, Lagos dijo a los periodistas que “fue una presentación muy general de cuáles han sido los cambios en política internacional en 2017, los contrastes entre un Donald Trump que hace que Estados Unidos se retire de buena parte de las entidades internacionales, China con una mirada de largo plazo, dispuesta a ocupar espacios y la India que empieza a emerger”.

“Y en el mundo del futuro, las regiones hablan con una sola voz o no serán escuchadas”, añadió Lagos, precisando que “América Latina tiene un desafío y creo que Chile también, en cómo ayudar a tener un planteamiento común”.

Consultado si Piñera tomará en cuenta su exposición, Lagos contestó: “ustedes saben que le gusta tomar nota”.

Reuniones con autoridades del gobierno saliente

Durante la jornada, el Mandatario electo también se reunió con la ministra de Educación, Adriana Delpiano, y tiene previsto también encuentros con el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, y con la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss.

Desde su triunfo electoral, Piñera ha sostenido una serie de reuniones con autoridades del gobierno de Michelle Bachelet, entre las que destacan dos con el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.

En su reunión con la titular del Mineduc, esta última le preguntó a Piñera si tenía definidos los nombres de su equipo ministerial, recibiendo una respuesta inesperada: “los partidos hicieron una propuesta, pero muy amplia entonces al final quedaron bien con todos”, dijo el Mandatario electo.

“Quedaron bien con toda su gente pero renunciaron a ejercer su influencia”, añadió Piñera, quien anunció que dará a conocer los nombres de su equipo después de la visita del Papa Francisco a Chile, entre el 15 y el 18 de enero próximo.

