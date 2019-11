Piñera en ceremonia de nuevos efectivos de la PDI: “Estamos enfrentando a un enemigo poderoso e implacable”

El Presidente Sebastián Piñera reiteró la necesidad de contar con mayores herramientas para poder combatir los hechos de violencia agudizados durante la crisis social que vive el país.

Durante la ceremonia de egreso de 269 funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), el Mandatario expresó que ante los hechos delictivos “no hay que dar espacio ni a la tibieza ni la ambigüedad ni mucho menos a la debilidad”.

“Estamos enfrentando a un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie, que no respeta la vida de los seres humanos, que no respeta a nuestros héroes como lo vimos con la degradación y ofensa a la estatua de Arturo Prat, que no respeta nuestras infraestructuras más básicas y que sirven a millones de chilenos como el Metro o como nuestros hospitales”, afirmó.

Este enemigo, aseguró, “actúa con una planificación profesional y con una maldad sin límites”.

Por ello, afirmó que el país tiene derecho a defenderse de sus enemigos con armas que entrega la Constitución, la ley y el Estado de Derecho, enfatizando en la necesidad de perfeccionar la normativa vigente para proteger a la ciudadanía.

También reiteró la necesidad de avanzar hacia un sistema de Inteligencia más moderno y eficiente, recordando que Carabineros también será modernizado.