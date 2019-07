Piñera en el observatorio La Silla: “Después del eclipse sale el sol”

Acompañado de la Primera Dama, Cecilia Morel, el ministro de Ciencia, Andrés Couve, y la ministra de Educación, Marcela Cubillos, el Presidente Sebastián Piñera llegó hasta el observatorio La Silla, en la Región de Coquimbo, para compartir con científicos, académicos y estudiantes todos los detalles del eclipse total de sol que se produjo durante la tarde.

“Chile es hoy día la capital del mundo en materia de astronomía. Somos los ojos y los sentidos de la humanidad para poder mirar, observar y estudiar las estrellas y el universo”, dijo el Mandatario, quien aprovechó la instancia para hacer un paralelo con la realidad del país: “Recuerden que después del eclipse vuelve a salir el sol, y lo digo porque en Chile hay algunos que están contagiados de pesimismo y Chile es un país maravilloso. Pongamos en marcha nuestro país, porque eso es lo que nos va a permitir a todos tener una vida más plena y feliz”.

Paro de profesores

Donde no fue tan positivo fue en su mirada sobre el paro docente, que hoy cumplirá un mes y que según su mirada, está “castigando a cientos de miles de niños chilenos».

«Los profesores tienen que poner en su corazón a los niños de nuestro país. Por eso, como Presidente de Chile, les pido que vuelven a las salas de clases, que no sigan castigando a cientos de miles de niños chilenos que son los más vulnerables, porque un paro no ayuda a mejorar la calidad de la educación, y está produciendo un grave daño a la educación pública», dijo el Mandatario que condicionó un hipotético diálogo a que los docentes vuelven a las salas de clases.

«Yo sé que el gobierno siempre va a estar dispuesto a conversar, a buscar caminos de acuerdo, pero con los profesores en la sala de clases, donde deben estar», afirmó Piñera.

Ministra

Una posibilidad que no parece muy factible, puesto que ayer el Colegio de Profesores criticó la presencia de la ministra Marcela Cubillos en La Higuera, donde se pudo ver en su totalidad el eclipse. Esto porque la secretaria de Estado no asistió a la sesión especial del Senado por el paro, lo que causó molestia en los docentes. El presidente del Magisterio, Mario Aguilar, a través de Twitter, expresó: “Me hubiera encantado ver el eclipse en el norte. Pero tenemos un conflicto grave en la educación chilena y hoy asistí con otros dirigentes al Parlamento para buscar apoyo y soluciones, no me podía dar el lujo de hacer turismo”.

La sesión especial debió ser suspendida, debido a la ausencia de la ministra. Según expuso el Ministerio de Educación, la invitación a asistir a las actividades del gobierno estaba agendada desde hacía varias semanas y la citación a la sesión especial fue recibida el lunes en la noche, por lo que Cubillos se excusó de asistir. Además cuestionaron que la cita no cumplía con el reglamento del Senado, que obliga a citar con al menos 24 horas de antelación en una jornada en que no se realizan sesiones.