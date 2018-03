Piñera entrega mando de Carabineros al general Hermes Soto y anuncia reformas administrativas y operativas

Este jueves el Presidente Sebastián Piñera hizo entrega oficial del mando de Carabineros al nuevo general director Hermes Soto.

En la ceremonia el Presidente destacó que Soto “asume el mando de Carabineros en un momento clave para esta institución” y anunció una serie de medidas a implementar en el ámbito administrativo y operativo para reformar y modernizar a la institución.

Dijo que habrá “una profunda modernización administrativa de Carabineros, que incluya auditorías contables externas, y una selección por sistema de alta dirección pública del personal directivo con funciones relativas al área de finanzas”.

A esto sumó “la creación de un comité de auditoría integrado por el general inspector o un prefecto general, de la dirección de presupuesto y del Ministerio del Interior”.

En lo operativo, recalcó que promoverán la “especialización de las funciones policiales en la que Carabineros se concentre preferentemente en los roles de prevención del delito y la PDI en el campo de la investigación de los delitos”.

“Además, incentivaremos la postulación a las escuelas matrices y se promoverá una formación que se adecue de manera permanente a los requerimientos y exigencias de una policía moderna y eficaz”, sostuvo.

Incluyó también la implementación de un “Sistema Táctico de Operación Policial (Stop)” de una manera que centre a Carabineros en funciones preventivas y poner en marcha un nuevo “sistema integrado de inteligencia que permita esa acción preventiva y eficaz”.

Añadió finalmente que “centraremos y transformaremos en el corazón de la institución las comisarías, porque es ahí donde se realiza y se dirige la acción policial preventiva, y vamos a poner un enorme énfasis en potenciar y valorar el rol de las más de 12 mil mujeres que hoy día integran Carabineros”.

“Hemos visto con mucha tristeza y preocupación como la imagen de esta noble institución se ha visto dañada y opacada por las conductas altamente reprochables y reñidas no sólo con la ley, sino con la cultura de Carabineros de Chile”, expresó el Mandatario.

Agregó que “miles y miles de carabineros honestos y que han tenido un desempeño intachable han visto dañado su honor por el despropósito de algunos miembros del cuerpo de Carabineros que no han sabido estar a la altura de su juramento ni de su deber”.

“La delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo son poderosos, crueles, y despiadados que no respetan a nadie para cumplir sus perversos propósitos”.

La ceremonia se distinguió de otras porque en esta ocasión no asistió su antecesor, el general Villalobos para entregar el mando de forma personal como es tradicional y protocolar.

Esto último fue justificado en que el general en retiro no estaba obligado a asistir.

Villalobos no fue invitado al cambio de mando: “me habría encantado despedirme”

El general (r) director de Carabineros, Bruno Villalobos, confirmó que no fue invitado a la ceremonia de cambio de mando en la institución, donde su sucesor el general Hermes Soto, fue investido por el Presidente, Sebastián Piñera.

Luego de protagonizar un accidente de tránsito en la Región del Maule, Villalobos explicó los motivos de su ausencia en la instancia, afirmando que, incluso, había pensado en un discurso para la ocasión.

“Yo no fui invitado a la ceremonia. En algún momento tuve la intención, de acuerdo a lo que se me había dicho a mí, de poder concurrir. Pero las cosas no fueron así, las cosas son como son”, dijo el uniformado en retiro.

En este contexto dijo también que le habría “encantado” poder despedirse de “todos los carabineros que fueron tremendamente leales y tremendamente comprometidos con el servicio”.

Villalobos resultó sin lesiones luego del accidente de tránsito que ocurrió horas más tarde que se oficializara el cambio en el Alto Mando de la policía uniformada.