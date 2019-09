Piñera llamó a la Iglesia a enfrentar denuncias “con la verdad y la justicia”

Hubo críticas hacia el administrador apostólico de Santiago, monseñor Celestino Aós, por no referirse a estos casos durante su homilía, la que se centró en la familia, pueblos originarios, medio ambiente y temas valóricos.

El Presidente Sebastián Piñera hizo un análisis de la homilía entregada por el administrador apostólico de Santiago, monseñor Celestino Aós, durante el Te Deum ecuménico celebrado ayer en la Catedral Metropolitana.

El Mandatario hizo un llamado a la unidad y se refirió con especial énfasis a las diversas denuncias de abusos eclesiásticos. “Ha habido demasiadas denuncias, demasiados abusos y yo creo que la única forma de enfrentar esto es con la verdad y con la justicia”, señaló el Presidente, que enfatizó en que “eso es lo que toda la sociedad chilena espera, quiere y así va a ocurrir”, según consignó Cooperativa.

El Mandatario afirmó que “en este mes de la patria surge espontáneo el valor de la unidad, ojalá no termine este domingo, sino que se proyecte”.

“Hay tantas cosas que para poder hacerlas bien requerimos unidad, todos sabemos: hay demasiados signos de divisiones que ojalá podamos desterrar”, sentenció.

La homilía de monseñor Aós estuvo marcada por la agenda medioambiental y otros temas, como los pueblos originarios, la inmigración y la familia, pero sólo hizo una mención tangencial a los abusos eclesiásticos.

“Dios eterno, tenemos problemas, limitaciones, heridas y pecados. Tú nos convocas hoy a las Fiestas Patrias, tú nos orientas hacia lo positivo y no al insulto. Vamos construyéndonos unos a otros, bajo la mirada y el cuidado de la Virgen María”, fue toda la mención que realizó el sacerdote.

Es por eso que la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, enfatizó que la “iglesia ha ido avanzando hacia una transparencia, denuncia, peticiones de perdón que tienen que llevar a la verdad a la Justicia. Habría sido lindo que en esta nueva era de la Iglesia Católica que se abre con el padre Celestino, hubiera existido ese reencuentro en el perdón con las víctimas y sus familiares; no lo hubo y a mí me da la impresión, dado el acento de su homilía, que quiso resaltar lo positivo que tiene nuestro país. A mí me faltó, también lo dijo el Presidente, ese gesto hacia las víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia Católica”, señaló la secretaria de Estado.

Monseñor Celestino Aós negó referirse a las declaraciones de la vocera de Gobierno y se disculpó diciendo: “He venido a rezar”.

“Vino a acallarnos”

El vocero de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, Helmut Kramer, se refirió a la homilía de Aós, durante el Te Deum ecuménico y aseguró que el párroco no está a favor de las víctimas.

“Hoy el señor Aós ha mostrado por qué Jorge Bergoglio (Papa Francisco) lo puso en ese lugar: para que sean acalladas las voces de los cientos y miles de chilenos y chilenas que han sido abusadas en forma sexual, de consciencia y de poder por parte de la iglesia católica”, señaló Kramer.

El representante enfatizó que “El señor Aós con su silencio ha mostrado cuál es su postura: él no está a favor de la víctimas, él no está a favor de procesos reparatorios, no está a favor ni de verdad ni de justicia, él vino a callarnos”, concluyó.

Críticas a falta de autoridades

Otro tema que fue cuestionado por el Presidente Piñera fue la ausencia de autoridades de oposición durante el Te Deum. “Que algunos se ausenten, es triste, lamentable. Pero nuestra voluntad es que hubieran estado todos”, respondió.

Previamente, Piñera había comentado a la prensa reunida en La Moneda. “No entiendo porqué algunos deciden excluirse, creo que eso no le hace bien, hay que entender que más allá de las legítimas diferencias hay momentos en que todos los chilenos debemos sentirnos como si fuéramos parte de la misma patria”.

A su vez, el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel -encargado de llevar la relación con el Congreso-, señaló sobre el mismo tema que “estas son instancias republicanas y uno esperaría que estuvieran todos presentes (…) esta es una fecha para eso, dar gracias, pensar en nuestro país, y sobre todo recoger el llamado de la homilía, un clima de concordia, unidad, diálogo y de pensar en Chile antes que nada”.

Por su lado, el diputado Silber lamentó lo sucedido. “Creo que es una lástima porque esta es una ceremonia tradicional que es parte de nuestra historia republicana, indistintamente incluso de nuestra sensibilidad religiosa, y creo que los parlamentarios tenemos que hacer un mea culpa respecto de la baja asistencia de actividades que son protocolares y respecto las cuales los diputados de la Región Metropolitana tenemos que estar presentes”.