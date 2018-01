Piñera nombra a su nuevo gabinete y apela a la unidad, el diálogo y la calidad

El Presidente electo manifestó que “el compromiso social de nuestro gobierno significa que ese progreso social llegue a todos los hogares chilenos”.

El Presidente electo, Sebastián Piñera, dio a conocer a su gabinete de ministros en una ceremonia realizada en la sede del Congreso Nacional en Santiago.

Dentro de los nominados destacan ministros del Gobierno anterior del ex Mandatario, como Andrés Chadwick, en Interior; Cecilia Pérez, como vocera de La Moneda; Felipe Larraín, como ministro de Hacienda.

Además, se repiten como ministros, pero en otras carteras, Alfredo Moreno, en Desarrollo Social; Juan Andrés Fontaine, en Obras Públicas; y Roberto Ampuero, en Relaciones Exteriores.

El gabinete está integrado además por los senadores Alberto Espina, en Defensa; Hernán Larraín, en Justicia; y Baldo Prokurica, en Minería; y por los diputados Felipe Ward, en Bienes Nacionales; Cristián Monckeberg, en Vivienda; y su primo Nicolás, en Trabajo. Cabe consignar que estos seis parlamentarios dejarían de todos modos sus cargos el 11 de marzo.

Unidad, diálogo y calidad

El Presidente electo Sebastián Piñera reveló este martes su gabinete para los próximos cuatro años y describió los puntos principales de su futuro gobierno, el cual se enfocará en el progreso económico y social, los valores la familia y la unidad nacional.

“Nuestra misión es exigente y también es gratificante. (…) Para cumplir con nuestros compatriotas vamos a tener que recuperar el liderazgo y dinamismo que nos conduzca hacia el progreso. Y progreso es mucho más que crecimiento económico, es un concepto mucho más integral que tiene que ver con el desarrollo humano, con la calidad de vida y con la felicidad de todos los chilenos”, dijo Piñera.

“El compromiso social de nuestro gobierno significa que ese progreso social llegue a todos los hogares chilenos, y en forma muy especial a los más vulnerables, a los que más lo necesitan a nuestra clase media, a nuestros niños y adultos mayores. Ese va a ser el sello de nuestro gobierno”, agregó.

Piñera aseguró que “vamos a hacer un esfuerzo para que Chile avance. No mirando hacia atrás, si no que mirando adelante para no tropezar en el camino y para saber con claridad el puerto de destino hacia una sociedad con valores. Aquí el valor de la vida y de la familia son fundamentales”.

Por último, el Presidente electo abogó por la unidad, afirmando que “no es fácil encontrar la unidad, a lo largo de nuestra historia nos ha sido esquiva. Pero hoy más que nunca, dados los desafíos, oportunidades y los problemas que vamos a tener que resolver, enfrentar y aprovechar, es más importante que nunca”.

“No debemos temerle a los cambios pero si tenemos que enfrentarlos buscando implementarlos con unidad, diálogo y calidad porque no hay nada peor que un cambio cuando uno no sabe hacia dónde quiere ir ni mucho menos como llegar a ese punto de destino”.

“Vamos a tener que trabajar sin descanso y ese es nuestro compromiso para liderar este gobierno de unidad, progreso, compromiso social y de futuro, que es lo que yo siento y estoy convencido quiere, necesita y merece todo Chile”, concluyó el Presidente electo.

Los currículos

Andrés Chadwick Piñera, Interior y Seguridad Pública. Abogado de la Universidad Católica. El 18 de julio de 2011 asumió como ministro secretario general de Gobierno, cargo en el cual se desempeñó hasta el 5 de noviembre de 2012, cuando fue nombrado ministro del Interior, puesto que ocupó hasta el fin del Gobierno de Sebastián Piñera.

Roberto Ampuero Espinoza, Relaciones Exteriores. Licenciado en Literatura Latinoamericana de la Universidad de La Habana, egresado de la Escuela Superior Juvenil Wilhelm Pieck (República Democrática Alemana), obtuvo su Master of Arts y el PhD en la Universidad de Iowa y cursó estudios de posgrado en Literatura, Economía y Política en la Universidad de Humboldt de Berlín. Fue presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, durante el Gobierno de Sebastán Piñera.

Alberto Espina Otero, Defensa Nacional. Abogado de la Universidad de Chile. Fue diputado entre 1990 y 2002, año en que fue elegido senador por la Región de La Araucanía, cargo que dejará el 11 de marzo tras no presentarse a la reelección.

Felipe Larraín Bascuñán, Hacienda. Ingeniero comercial de la Universidad Católica y doctor en Economía en la Universidad de Harvard. Director de la Fundación Avanza Chile, fue ministro de Hacienda del primer gobierno de Sebastián Piñera durante los cuatro años de su mandato.

Gonzalo Blumel, Secretaría General de la Presidencia. Ingeniero civil y máster en Economía de la Universidad de Birmingham. Magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica. Entre 2010 y 2013 fue jefe de la División de Estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Posteriormente asumió como jefe del equipo de asesores de la Presidencia de la República.

Cecilia Pérez Jara, Secretaría General de Gobierno. Abogada de la Universidad Andrés Bello. El 21 de julio de 2011 fue designada intendenta de la Región Metropolitana y el 5 de noviembre de 2012 asumió como ministra secretaria general de Gobierno, cargo que ejerció hasta el 11 de marzo de 2014.

José Ramón Valente, Economía, Fomento y Turismo. Economista de la Universidad de Chile. Máster en Economía en la Universidad de Chicago. Fue asesor del gobierno del Presidente Eduardo Frei y del Presidente Ricardo Lagos en reformas al mercado de capitales. Es parte del Consejo de Políticas Públicas del Instituto Libertad y Desarrollo.

Alfredo Moreno Charme, Desarrollo Social. Ingeniero civil industrial de la Universidad Católica. Master in Business Administration (MBA) en la Universidad de Chicago. Desde el 11 de marzo de 2010 se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Sebastián Piñera, cargo que dejó el 11 de marzo de 2014. Actualmente es presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

Gerardo Varela Alfonso, Educación. Abogado de la Universidad de Chile. Director de la Fundación para el Progreso, de la Fundación Emplea del Hogar de Cristo, de Educa UC, y del Observatorio Judicial. También ha sido director de diversas empresas y corporaciones.

Hernán Larraín Fernández, Justicia. Abogado de la Universidad Católica. Master of Law de la Universidad de Londres. Desde el 11 de marzo de 1994 es senador por la Región del Maule, cargo que dejará el 11 de marzo tras no presentarse a la reelección.

Nicolás Monckeberg Díaz, Trabajo y Previsión Social. Abogado de la Universidad Católica. Master of Liberal Arts de la escuela de Extensión de la Universidad de Harvard. Diputado por la Región del Biobío (2002-2010) y, desde el 2010, por Cerro Navia, Quinta Normal y Lo Prado, en la Región Metropolitana, cargo que dejará el 11 de marzo tras no repostular al Congreso.

Juan Andrés Fontaine Talavera, Obras Públicas. Ingeniero comercial de la Universidad Católica. Master en Economía de la Universidad de Chicago. Fue director de estudios del Banco Central y ministro de Economía entre el 11 de marzo de 2010 y el 18 de julio de 2011.

Emilio Santelices Cuevas, Salud. Médico cirujano con especialidad de Anestesiología Cardiovascular y Trasplante de la Universidad Católica. Doctorado en Salud Pública de la Universidad de Chile. Master of Business Administration, Tulane University. Entre 2010 y 2014 fue asesor del Departamento de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Salud.

Cristian Monckeberg Bruner, Vivienda y Urbanismo. Abogado de la Universidad Gabriela Mistral y máster en Derecho de Empresas en la Universidad de Navarra. Diputado desde 2006, dejará el cargo el 11 de marzo tras no presentarse en las elecciones parlamentarias del año pasado.

Antonio Walker Prieto, Agricultura. Técnico agrícola de Inacap y Fruit Science Major de la California Polytechnic State University. Vicepresidente de la Federación Nacional de Productores de Fruta de Chile (Fedefruta), director de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) e integrante de la Comisión de Productividad de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Es hermano de los parlamentarios DC Ignacio, Patricio y Matías.

Baldo Prokurica Prokurica, Minería. Abogado de la Universidad Católica. Entre los años 1990 y 2002 ejerció como diputado de por la Región de Atacama, tras lo cual asumió como senador, cargo que dejará el 11 de marzo tras no presentarse a la reelección en noviembre pasado.

Gloria Hutt Hesse, Transportes y Telecomunicaciones. Ingeniera civil de la Universidad de Brasilia y de la Universidad Católica. Certificada por los programas de Administración de Negocios y Finanzas Internacionales de la Universidad de Georgetown. Fundadora de Evópoli, entre 2010 y 2014 se desempeñó como subsecretaria de Transportes.

Felipe Ward Edwards, Bienes Nacionales. Abogado de la Universidad de Los Andes. Máster de las Artes y los Estudios Interdisciplinarios de la Universidad George Mason. Diputado desde el 2005 por la Región de Antofagasta, dejará el cargo el 11 de marzo tras no presentarse a la reelección.

Susana Jiménez Schuster, Energía. Ingeniera comercial y magíster en Economía de la Universidad Católica, diplomada en Libre Competencia de la misma casa de estudios y magíster en Humanidades de la Universidad del Desarrollo. En mayo del 2010 se integró a Libertad y Desarrollo como Economista Senior.

Marcela Cubillos Sigall, Medio Ambiente. Abogada de la Universidad Católica. Entre 2002 y 2010 fue diputada por Ñuñoa y Providencia. A partir de 2016 es Consejera de Libertad y Desarrollo. Es esposa del senador RN Andrés Allamand.

Pauline Kantor Pupkin, Deporte. Periodista de la Universidad Católica y máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia. En 2010 se desempeñó como secretaria ejecutiva de la Comisión Bicentenario del Gobierno de Chile y entre 2011 y 2014 fue directora ejecutiva del programa Elige Vivir Sano.

Isabel Plá Jarufé, Mujer y Equidad de Género. Egresada de Relaciones Públicas de Ipeve y Diplomada en Comunicación Política de la Universidad Alberto Hurtado. Entre marzo del 2010 y marzo de 2014 fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia en la División de Estudios.

Alejandra Pérez Lecaros, Cultura. Periodista y licenciada en Comunicaciones de la Universidad Católica y diplomada en Comunicaciones y Periodismo de la Universidad de Navarra. Presidenta del Directorio de Canal 13. En 2010 fue asesora de Comunicaciones de la ministra de Vivienda, Magdalena Matte; y antes ejerció como directora de Comunicaciones del Ministerio de Transportes (2007-2010) y asesora del presidente de Codelco durante 2006 y 2007.