Piñera presenta mesa técnica para debatir reducción de jornada laboral

El Presidente Sebastián Piñera presentó ayer una mesa técnica y política para debatir en torno al proyecto de reducción de la jornada laboral, que contará con la presencia de tres ex ministros de gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría.

La instancia, compuesta por 17 integrantes, tendrá una duración de ocho semanas, tras las cuales emitirá un informe que será presentado como indicación a su proyecto de jornada laboral de 41 horas semanales, en promedio, informó Cooperativa.

Entre las figuras de oposición destacan el ex diputado PS y ex ministro del Trabajo Osvaldo Andrade; el ex ministro de Economía en el gobierno de Ricardo Lagos y ex presidente del Banco Central, el DC José de Gregorio; además del ex titular de Hacienda en el segundo mandato de Michelle Bachelet y ex presidente de BancoEstado, Rodrigo Valdés (PPD).

“Colaborar para que estas tres grandes tendencias puedan compatibilizarse en un proyecto de ley que nos permita reducir la jornada de trabajo sin perder o destruir empleo, y sin castigar o reducir los salarios. Ese es el gran objetivo”, sostuvo Piñera.

Además, en esta mesa técnica estarán las economistas Andrea Repetto y Fernanda Coloma, el ex presidente del Banco Central Rodrigo Vergara, el abogado laborista Francisco Tapia, quienes trabajarán junto al ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.

En el PS no cayó bien la inclusión de Osvaldo Andrade en esta mesa técnica. El diputado socialista Marcelo Díaz cuestionó la participación del ex ministro del Trabajo, acusándolo de entrar en el juego del gobierno, de dilatar esta propuesta, y recalcando que no representa al PS en la mesa.

Pero Andrade aseguró que irá a la mesa a defender que la jornada se rebaje a las 40 horas.

“Yo estoy en la línea que la jornada se rebaje a 40 horas, y mi intención es opinar y plantear en esta comisión por qué me parece que eso es perfectamente posible de hacer. Con el Presidente tuvimos una conversación en la comisión y le dije que a mí el concepto de flexibilidad me producía un cierto rechazo”, indicó Andrade.

El próximo 23 de octubre el proyecto de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, impulsado por las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, será votado en la Cámara Baja, mientras que en noviembre se presentará una indicación a la iniciativa del gobierno.

“Gobierno sigue en el enredo”

La diputada Camila Vallejo aseguró que el gobierno sigue demostrando poca claridad en torno al debate laboral. Para la legisladora, esta instancia no hace más que demostrar la confusión del Ejecutivo en torno al tema.

“El gobierno sigue en el enredo. Primero se opuso a la idea de reducir la jornada laboral en Chile, luego anunció una indicación de una jornada de 41 horas promedio, luego anuncia que no va a presentar la indicación y ahora anuncia y conforma una mesa para darse un nuevo plazo para ver qué hacer. El gobierno sigue improvisando y sigue en el enredo”, dijo la diputada comunista.

De todas formas, Vallejo igual valoró un aspecto de esta mesa: “Creo que es bueno reconocer y celebrar que el gobierno desiste de su propuesta de 41 horas promedio de jornada”.