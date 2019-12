Piñera promulga reforma a la Constitución que permite el inicio del proceso constituyente

Con la firma del Mandatario, se consagra el acuerdo por el plebiscito de entrada de abril para modificar la Carta Magna.

El Presidente Sebastián Piñera encabeza la ceremonia de promulgación de la reforma del capítulo 15 de la Constitución, que consagra el acuerdo por el plebiscito de entrada de abril para modificar la Carta Magna.

Poco después del mediodía, ya se encontraban en La Moneda los timoneles Mario Desbordes (RN), Hernán Larraín Matte (Evópoli) y Fuad Chahín (DC), al igual que el presidente de la Cámara, Iván Flores (DC), el ex Mandatario Ricardo Lagos, y parlamentarios de distintos sectores.

Pese a que anunció que se restaría por los conflictos al interior de Chile Vamos por las aprobadas cuotas de paridad, pueblos indígenas e independientes, la presidenta de la Udi, Jacqueline van Rysselberghe, llegó al Palacio de Gobierno poco antes de la cita, y no saludó ni a Desbordes, ni al ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

También asistieron a la cita el presidente del Servel, Patricio Santamaría, el contralor, Jorge Bermúdez, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, y la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, al igual que el general director de Carabineros y el jefe de la PDI.

Al momento de firmar la reforma, el Jefe de Estado estuvo acompañado por el diputado Flores, el ex Presidente Lagos, y el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito.

“La Constitución no es una vara mágica”

En su discurso introductorio, el Mandatario remarcó que “es de sublime importancia recuperar el valor de la unidad, del respeto, del diálogo, de los acuerdos, y de la buena voluntad con la que debemos relacionarnos entre nosotros, y especialmente con los que piensan distinto”.

“De aquí la enorme importancia de condenar en forma clara, categórica y permanente, y sin ninguna ambigüedad, todo tipo de violencia, todo tipo de amenazas, porque eso sólo envenena el alma de nuestro país”, insistió Piñera.

Asimismo, el Presidente llamó la atención al sostener que “tenemos que ser honestos y sinceros respecto a qué podemos esperar de una Constitución”.

“La Constitución no es una vara mágica que resuelve en forma instantánea todos los problemas. Debemos evitar caer en un extenso catálogo de aspiraciones, y también evitar un exceso de reglamentaciones detalladas de todas las instituciones”, puntualizó.

Derechos y principios fundamentales

Piñera también arguyó en favor de varios derechos que según él deben estar consagrados en una eventual nueva Carta Magna, como por ejemplo, el derecho a la vida y establecer a la familia como el pilar fundamental de la sociedad.

Asimismo, enumeró una serie de principios que deberían quedar plasmados en la elaboración de una nueva Constitución, como el carácter de república democrática de Chile.

Finalmente, el Mandatario llamó a que la eventual convención constituyente no pueda modificar sanciones judiciales que estén ejecutoriadas, como tampoco anticipar el término del período de parlamentarios o cargos de elección popular.

El presidente de la Cámara criticó los dichos de Piñera al término de la ceremonia, considerando que delimitó las medidas que podrán ser parte de una eventual nueva Carta Magna.

El diputado también aseguró que el Mandatario omitió algo importante de la historia, y es que ante la falta de voluntad del gobierno luego del estallido social de entender que la Constitución era una pieza fundamental en la construcción del nuevo Chile, fue el Congreso Nacional el que inició este proceso exactamente el día 29 de octubre, o sea, 10 días después del estallido”.

“Luego, surgen los municipios el día 8 llamando a un plebiscito que no pudo ocurrir, producto de que no estaba dentro de la norma, por lo tanto, no los podía acompañar el Servel y luego se obtiene este acuerdo el 15 de noviembre, que los partidos políticos y las comisiones de Constitución que ambas cámaras habían convocado establecen como acuerdo político”, recordó Flores.