Piñera: “Una parte de la oposición no quiere que a Chile le vaya bien”

El Presidente dijo sentir “inquietud y preocupación” por dicha actitud.

El Presidente Sebastián Piñera afirmó este miércoles que “una parte de la oposición no quiere que a Chile le vaya bien” y se esfuerza, al mismo tiempo, porque a su gobierno “le vaya mal”.

Entrevistado en el matinal de Mega, el Mandatario dijo estar “trabajando incansablemente para que Chile se ponga en marcha, para poder avanzar hacia los tiempos mejores”; conceptos -ambos- que ha utilizado como eslóganes de su segunda administración, pero admitió que, pese a ello, la mejora económica “no está llegando lo suficiente a la gente”.

No obstante, “lo que a mí me inquieta a veces y me preocupa es que hay una parte de la oposición que da la impresión que no quiere que a Chile le vaya bien, que hace lo posible porque al gobierno le vaya mal… Algunos lo han dicho con todas sus letras”, advirtió.

“Yo les pido: empujemos todos hacia el mismo lado, (…) tengamos un compromiso porque a Chile le vaya bien. Eso es lo que yo espero, (…) que tengamos una actitud más positiva”, agregó Piñera, que en los últimos meses provocó irritación entre los dirigentes opositores al atribuirles actitudes “antipatrióticas”.

Admisión Justa

El Mandatario también comentó en “Mucho Gusto” la agenda educacional que impulsa por estos días, con el proyecto de “Admisión Justa”, que reforma la Ley de Inclusión de gobierno de Michelle Bachelet.

“El mérito es importante, es legítimo, hay que considerarlo, pero hay que ver la forma correcta de medir el mérito”, argumentó, al indicar que “el sistema actual de admisión le da la espalda, es ciego respecto al mérito”.

“Nosotros queremos volver a reconocer que el mérito y el esfuerzo de los niños tiene que ser valorado, apreciado y es algo legítimo a considerar en el sistema de admisión… Vamos a ver cómo medimos ese mérito”, pero “¿cómo es mejor seleccionar? ¿Con la tómbola, el azar, la suerte o considerar el mérito?”, cuestionó.

“Nosotros creemos que el mérito tiene que ser considerado y bien considerado, para que no signifique una injusticia o una falta de inclusión. Por eso, los niños van a competir en su misma categoría, vamos a medir el mérito en los niños más vulnerables, los medianamente vulnerables, para que cada uno, dentro de las mismas condiciones, pueda demostrar que el mérito importa”, expresó.

Piñera también arremetió en la televisión contra “esta idea que nos metió el gobierno anterior de que el mérito es algo casi malo, una palabra fea…”.

“No, el mérito es importante en la vida en todo. (…) No podemos darle la espalda al mérito y al esfuerzo, porque eso termina en una mediocridad total”, señaló.

Ley Machuca

“mete ruido”

Consultado sobre las dos “Ley Machuca” que hay en carpeta -la de la oposición y la de Evópoli-, Piñera afirmó que “le meten ruido al proyecto principal (Admisión Justa), que apunta a dar una solución a la inmensa mayoría de los chilenos, no casos particulares”.

“(El texto de la Ley Machuca) lo vamos a analizar, pero la preocupación nuestra es por la gran mayoría de los niños, y que el mérito vuelva a ser considerado”, indicó.

“Los colegios particulares pagados son (equivalen a) el 8% de los niños más afortunados de nuestro país. Dentro de esos colegios hay algunos que tienen sistemas de becas y de integración, libre y voluntariamente. Yo estoy preocupado del 92% restante, donde está la inmensa mayoría de la clase media y los sectores más vulnerables de nuestro país. Lo que queremos hacer es mejorar la educación pública y particular subvencionada, donde va el 92% de nuestros niños. Esa es nuestra preocupación”, sentenció.