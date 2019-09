“Piñera y sus amigos deben traer devuelta dinero de paraísos fiscales e invertirlo en Chile”

Senador Navarro, tras anuncio de Presupuesto 2020 por parte del Presidente

“Los anuncios del Presupuesto 2020 del Presidente Piñera, son alarmantes; la promesa de Tiempos Mejores ya no existe, el país ya no crece, y no solo por el tema internacional, por culpa del dólar; el tema es la inversión interna”, señaló el senador Alejandro Navarro tras el anuncio en cadena nacional del mandatario.

De acuerdo al senador progresista: “es hora de que el Presidente y sus amigos, traigan a Chile el dinero que tienen en las Islas Caimán, en las Islas Vírgenes, evadiendo impuestos, y lo hagan trabajar en Chile con productividad”.

“Pues Piñera se contradice”, continuó, “el debiera dar el ejemplo, como empresario y Presidente, de reactivación económica retornando sus más de US$2.000 millones para poder reactivar la economía en Chile”.

“Ya que los ganó en en país, entonces que los traiga de vuelta para crear trabajos y empleo, tal como está prometiendo”, afirmó.

Para Navarro, “Chile es un país tan globalizado que efectivamente los factores externos pasan a ser mayores; baja el dólar y caen los ingresos del cobre; sube el dólar y pagamos un 30% más de electricidad, por lo que la posibilidad de controlar la economía en torno a los factores internos, es muy débil; tenemos una economía abierta, globalizada y tenemos que hacernos cargo de aquello”.

“Por lo tanto”, añadió, “tiene que haber más inversión, el gobierno puede hacerlo y si le faltan recursos, entonces quienes tienen miles de millones en paraísos fiscales como Sebastián Piñera o José Antonio Kast, deben regresar su patrimonio a Chile, que es donde hicieron su riqueza y ese dinero invertirlo aquí”.

Alejandro Navarro finalizó señalando que, “el Presidente Piñera es bueno para los negocios, pero cuando son para él, ya que ahí siempre es asertivo, invierte bien y gana mucho, basta recordar que durante su primer mandato, su patrimonio se incrementó en US1.000 millones durante los 4 años”.

“Pero cuando maneja las finanzas del Estado, nos va mal, y en esta monarquía presidencial, Piñera es también Ministro de Hacienda, se hace lo que él dice. Solo espero que escuche el clamor de la ciudadanía y de el ejemplo trayendo de vuelta sus dineros a Chile, para tributar acá, de forma que los empresarios sigan su liderazgo”, sentenció el senador por la Región del Biobío.