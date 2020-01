Plebiscito constitucional, elecciones en octubre y agenda social: principales desafíos políticos de este 2020

Si el cierre de 2019 fue turbulento en términos políticos, este 2020 será al menos agitado, debido a la cantidad de definiciones que ocurrirán en los próximos meses y a la importancia histórica que tendrán algunas de ellas para el futuro de Chile. La primera ocurrirá el 26 de abril, cuando se desarrolle el plebiscito en el que la ciudadanía definirá si quiere una nueva Constitución y el mecanismo por el cual le gustaría que ese texto fuera redactado: Una convención constitucional o una convención constitucional mixta.

El proceso comenzará el 27 de enero con la publicación del padrón de electores auditado por parte del Servicio Electoral. Luego, el 25 de febrero comenzará el periodo de propaganda y el 27 de marzo la franja televisiva por el “apruebo” o el “rechazo”.

En paralelo, durante el primer mes de este año el Senado discutirá sobre la posibilidad de sumar normas de paridad de género, pueblos originarios e independientes a la elección de miembros de la convención que crearía la nueva Carta Magna, si es que se impone el “sí”.

Dichos comicios se realizarían el 25 de octubre, en conjunto con la elección de alcaldes, concejales y gobernadores. Esta última también tiene carácter de histórico, dado que es la primera vez que se escogerá a la máxima autoridad regional por voto popular.

Profusa actividad política

Todo ello redundará en una profusa actividad política. Los partidos políticos tendrán una oportunidad única de reconectarse con la ciudadanía luego del inicio de la crisis social, la cual estalló luego del creciente deterioro de la confianza de las personas en el sistema. Asimismo, el resultado de esos procesos eleccionarios servirá de base para observar cómo se desarrollará la carrera presidencial de 2021, la cual asoma confusa hasta ahora, ya que ninguna figura marca más de 15 puntos en las encuestas de opinión tras el estallido.

No obstante, este 2020 los ojos seguirán puestos en el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín y los ex candidatos presidenciales, Beatriz Sánchez y José Antonio Kast, que son los únicos que se han mantenido de forma constante en los sondeos, y en otras figuras emergentes. Entre ellas, se puede mencionar la irrupción del también ex abanderado Franco Parisi y la buena evaluación que mantienen miembros de la centroizquierda como el ex ministro Francisco Vidal y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, entre otros.

Reformas, agenda social y otros

Al igual como le ocurre a la mayoría de los chilenos, a los políticos también se les podría aparecer marzo, ya que ese mes es apuntado como el plazo fatal para que el gobierno y el Congreso Nacional den respuestas a las demandas sociales levantadas tras el 18-O.

En ese contexto, la reforma al sistema de pensiones aparece como la principal preocupación para la administración de Sebastián Piñera, junto con la necesidad de cerrar la reforma tributaria, necesaria para financiar la agenda social del Ejecutivo.

En ambos temas, el debate se encuentra entrampado con la oposición, bloque que en el último mes de 2019 endureció su discurso y anunció su rechazo hacia las propuestas que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ha llevado a la mesa.

Protestas podrían volver

De no concretarse avances sustantivos en esos temas, además de las mejoras exigidas al sistema de salud, la Mesa de Unidad Social ya ha advertido que en marzo volverán las protestas y el consiguiente peligro de un recrudecimiento de la violencia en las calles.

Otro gran desafío para el gobierno será el intentar mantener a flote la economía, que quedó severamente afectada tras el estallido social.

El pesimismo instalado sobre el crecimiento del país debe ser revertido cuanto antes por La Moneda.

En materia internacional, los esfuerzos estarán puestos en recuperar la alicaída imagen del país producto de la crisis social y el fracaso en la organización de Apec y la organización de la Cop25, foro en el cual Chile no logró conducir a acuerdos medioambientales relevantes.

Los ojos también estarán puestos en lo que ocurra durante los alegatos orales del juicio entre Chile y Bolivia por el uso del río Silala, caso que fue presentado por nuestro país en 2015 ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Emol