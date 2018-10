Polémica frase de intendente del Maule lo obligó a disculparse con periodista de Linares

Pablo Milad reconoció no haberse expresado “de manera correcta” y aseguró que “hay frases hechas que uno repite y no mide las consecuencias”, comentó.

Durante la tarde del miércoles, una publicación de la periodista de Linares, Matilde Carrasco, a través de Facebook comenzó a viralizarse rápidamente, generando el repudio de algunos usuarios de redes sociales.

La comunicadora relató una desagradable experiencia durante una pauta de prensa con el intendente del Maule, Pablo Milad. Y es que, luego de que la autoridad llegara cerca de media hora tarde a la cita, Carrasco le reprochó su impuntualidad. “Intendente, para la otra llegue a la hora, los periodistas de Linares también merecemos respeto”, le habría dicho.

A lo que Milad respondió: “Se le nota que está soltera y seguirá siendo soltera”. La frase generó la indignación de Carrasco y le contestó “qué le importa a usted mi estado civil”. Tras ello, aseguró que miembros del equipo que acompañaban al intendente la habrían encarado, sin dar importancia a los desafortunados dichos del jefe regional.

“Creemos que las palabras y expresiones del intendente no fueron las más adecuadas, apuntando directamente a una alusión machista y fuera de lugar”, señalaron al respecto desde el Colegio de Periodistas.

Por ello, continuó el comunicado del organismo, “pedimos a la autoridad regional disculpas públicas a nuestra colega y que este tipo de situaciones no se sigan produciendo en el tenor de la buena convivencia que debe existir entre las autoridades y periodistas”.

Este jueves la Intendencia del Maule publicó un escrito en donde Milad se disculpó por lo sucedido. “Quiero expresar mis más sinceras disculpas a la periodista de Linares”.

“Siempre he respetado profundamente a las mujeres y no me expresé de manera correcta”, reconoció la autoridad, agregando que “estamos en un proceso de cambio cultural donde hay frases hechas que uno repite porque han sido repetidas a través de los años, y que no mide las consecuencias o lo que pueda ocasionar en ciertas personas”, agregó.

Además, y tras reiterar su arrepentimiento, Milad aclaró que conoce a Carrasco, “está ligada al fútbol, así que le mando un fuerte abrazo, y ya se las daré (las excusas) de forma directa (…). También parte del equipo que andaba (ayer) le pedirá disculpas directas”, concluyó.