Polémica genera empresario que expulsó a tres turistas de playa en Lago Ranco

Una de ellas es una religiosa que confesó que, tras el incidente con el ejecutivo de Gasco, quedo “temblando y casi llorando”.

La religiosa carmelita Claudia Figueroa señaló que “terminé temblando y casi llorando” después de que Matías Pérez, abogado y presidente del directorio de Gasco, la expulsara a ella y a dos mujeres más de su supuesto jardín en el Lago Ranco, en la Región de Los Ríos.

Polémica ha generado en redes sociales la difusión de un video en el que las tres mujeres denunciaron a Pérez, por su decisión de expulsarlas de un sitio que, según él, es de su propiedad.

En conversación con Cooperativa, Figueroa dijo que alcanzó a estar recostada con su prima y su madre por sólo cinco minutos “cuando aparece este personaje, increpándonos de manera muy agresiva”.

La afectada añadió que el sujeto incluso le quitó un teléfono y unas sandalias a su prima, e intentó hacer lo mismo con el bolso de su madre, momento en que Figueroa comenzó a grabar hasta que Pérez le arrebató el celular y “amenaza que me lo va a tirar al lago”.

“Eramos tres mujeres indefensas contra un hombre debe medir por lo menos 1,85 metros y pesar más de 100 kilos. La verdad es que yo terminé temblando y casi llorando, de impotencia, de rabia y de miedo”, agregó.

El altercado se extendió por cerca de 20 minutos, y mientras tomaban sus cosas para retirarse, Pérez comenzó a vigilarlas “cual tú arreas un rebaño de ovejas para ver que saliéramos”.

“El Lago Ranco es de todos “

“Su gran molestia fue porque le pedimos que nos mostrara un título que decía que su terreno deslindaba con el lago y nosotras no podíamos hacer uso de ese espacio. Ahí fue donde se molestó muchísimo”, relató.

Según Figueroa, el Ministerio de Bienes Nacionales le ofreció disculpas la mañana de este miércoles, y le indicó que un equipo de la Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos hará las mediciones en esta playa por su denuncia interpuesta en la cartera después del incidente.

La religiosa dice que después de la masiva ‘funa’ al empresario, espera que “haya libre acceso a las playas. Las playas son un bien público, el lago Ranco es de todos, no de este señor, y no tenemos por qué ser amedrentados al hacer uso de la playa. No hicimos ningún incidente, no le faltamos el respeto a nadie ni hicimos nada indecoroso”.

Además, la afectada considera que “lo mínimo” que Pérez debería hacer es pedir disculpas por su actitud, que vincula a una posible misoginia.

“Hay un tema detrás de aprovecharse de que éramos tres mujeres solas, y él es una figura imponente”, remarcó.

Ministro Ward: “En Chile no existen playas privadas”

A partir de este incidente, el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, anunció este miércoles que se envió a un equipo de la cartera para constatar en terreno el límite de la propiedad, con el objetivo de determinar si es una playa de uso público o si corresponde a parte del dominio del ejecutivo.

Al respecto, el secretario de Estado explicó que “nuestros equipos de la seremía estamos levantando información para saber exactamente qué es lo que ocurrió. Tenemos el video que han visto todos los chilenos y queremos levantar información exacta”.

“En Chile no existen las playas privadas, pero si existe la propiedad privada y lo que hay que determinar es si la porción de espacio que estas personas estaban ocupando corresponde a un bien nacional de uso público, es decir a una playa, cuyo acceso y uso no está nunca restringido, o si corresponde a propiedad privada”, añadió.

En esa línea, Ward sostuvo que el bien de uso público está conformado por las aguas desde sus más bajas mareas hasta sus más altas mareas. “El límite máximo que ocupa el agua es lo que determina el límite de la playa. Hay que ver qué es lo que dice el título de propiedad, si es que llega hasta el lago Ranco. Si es así, ese límite está determinado por la porción máxima que ocupan las aguas”.

Asimismo, el secretario de Estado indicó que, de haber una irregularidad por parte del dueño, éste no puede ser objeto de multas. No obstante, subrayó que a partir de la nueva ley que fue aprobada hace pocas semanas y debe ser publicada en el Diario Oficial, quien restrinja el paso hacia las playas de uso público podría ser sancionado con hasta 5 millones de pesos y el doble en caso de reincidencia.

Presidente de Gasco: “Estoy muy tranquilo y pondré la otra mejilla”

El presidente de Gasco, Matías Pérez, afirmó que está tranquilo luego de que lo denunciaran por prohibir a un grupo de mujeres acceder a las orillas del Lago Ranco, en la Región de Los Ríos

Según informó La Tercera, el abogado envió mensajes de Whatsapp a sus cercanos donde defendió su actuar y sostuvo que está siendo “denostado de manera grosera” en las redes sociales donde ha sido trending topic durante todo el día.

“Estoy muy tranquilo ya que de la mejor manera les pedí a estas señoras que se retiraran de mi jardín ya que estaba con familiares e invitados. Me dijeron que si les exhibía mi título de propiedad se irían. Y que no pensaban en salir de ahí”.

“Les pedí varias veces de la mejor manera que se retiraran y fueron muy provocadoras. Me insultaron y dijeron las peores groserías. Ahora estoy siendo ‘funado’ y denostado de manera grosera en redes sociales y nada puedo hacer al respecto”.

“Estoy muy tranquilo y pondré la otra mejilla. Será entretención de los medios y redes esta semana y no puedo hacer nada al respecto. El mundo funciona así. Pero mi preocupación es el Estado de Derecho, cada vez más vulnerado en Chile”.