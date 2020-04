Ponen en marcha ley que fortalece Fondo para Pequeños Empresarios

El Presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que fortalece el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape) y que permite que las empresas puedan acceder a créditos con garantía estatal.

En la ocasión, el Mandatario aclaró que la garantía del Estado va desde el 85% al 60% de los préstamos, que las tasas de interés son muy cercanas a un cero por ciento real, que las empresas podrán acceder a montos de hasta tres meses de su venta en un año normal y que a partir de este miércoles estarán disponibles ya los primeros dineros en el BancoEstado.

El Jefe de Estado también detalló que la banca tendrá que informar semanalmente cuántos créditos se están entregando.

“Le pedimos a los bancos que estén también a la altura de las necesidades y de los desafíos que estamos enfrentando y que actúen con la mayor diligencia y que este sea un crédito estandarizado, masivo, que llegue a ojalá más de un millón de empresas y personas con inicio de actividades”, expuso el Mandatario.

Piñera aseguró que “hoy se van a entregar los primeros cupos de estas garantías a los bancos, por lo tanto, a partir de mañana (miércoles) estas líneas con garantías del Estado pueden estar operativas”.

Debido a las dudas que plantearon algunos gremios beneficiados, el gobierno decidió levantar una mesa de trabajo entre el Ministerio de Economía y la Asociación de Emprendedores para crear un fondo que ayude a los empresarios de menor tamaño que no están bancarizados.

La presidenta de la citada asociación, Alejandra Mustakis, detalló que “estamos trabajando con el Ministerio de Economía, mandamos una propuesta hace dos semanas de cómo hacer un fondo paralelo que a través del BancoEstado ocupe otros instrumentos para llegar a microempresarios no formales, a Pymes y emprendedores que no están o no tienen acceso a la banca”.

A su vez, el presidente de la Multigremial de Emprendedores, Juan Pablo Swett, planteó que “vamos a ver cómo va a ser la bajada de los bancos, acá hay muchas dudas si va a llegar a todas las Pymes, nosotros creemos que hay un 70% de micro, pequeñas y medianas empresas que van a quedar fuera de este beneficio, vamos a ver cómo se van a comportar las áreas de riesgo de los bancos, si van a pedir avales, no solamente el aval del Estado, sino que el aval del emprendedor”.