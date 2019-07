Premio Nacional de Educación Hugo Montes sumó nueva denuncia por abuso sexual

Una investigación reveló una nueva denuncia por abuso sexual contra el Premio Nacional de Educación del año 1995 Hugo Montes por parte de un ex alumno de un establecimiento de Vitacura donde el acusado se desempeñaba como docente.

De acuerdo a un reportaje revelado por Canal 13, el ex alumno del Colegio San Esteban Diácono de Vitacura Tomás Valdivieso denunció que Montes, en ese entonces rector del establecimiento, abusó sexualmente de él entre 1994 y 1999.

Dicha acusación se suma a un grupo de ex alumnos que en 2010 acusaron a Montes de acoso y abuso sexual, investigación que ya suma más de 200 testimonios.

Desde la Fundación para la Confianza afirmaron que apoyaron al grupo de denunciantes y pidieron que se le quite a Montes el aporte económico que hace el Estado por haber ganado el Premio Nacional de Educación.

“No se trata de una persona que iba caminando por afuera del colegio y entró y abusó sexualmente de niños que estaban en el colegio, sino que era la persona de autoridad. Yo creo que hay que tomar en cuenta que a Montes se le entregó el Premio Nacional de Educación al momento en que abusaba sexualmente de niños, entonces creo que el Estado tiene que evaluar si le quita este galardón”, indicó el director ejecutivo de dicha fundación, José Andrés Murillo.

Las denuncias contra Montes -quien era diácono- fueron acogidas e investigadas por el sacerdote Raúl Hasbún, quien en el 2012 concluyó que no existían datos suficientes para acreditar un delito canónico.

“Vuelven a saltar los nombres de Ezzati, de Hasbún, como dos personas que conocían las situaciones, como dos personas que no tomaron las medidas correspondientes, que no entregaron la información a la Justicia en su momento. Todas estas situaciones se supieron porque hubo allanamientos por parte de la Fiscalía chilena, no porque la Iglesia Católica esté entregando la información”, sostuvo el vocero de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, Helmuth Kramer.

En tanto, los hijos de Hugo Montes, a través de un comunicado de prensa del Colegio San Felipe Diácono, en el que también trabajó el denunciado, expresaron toda la “solidaridad hacia los posibles afectados” y afirmaron que “respaldamos que se investiguen las acusaciones de abuso sexual y actitudes impropias que se han realizado contra él”.