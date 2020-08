Preocupación por desabastecimiento, camiones de basura atrapados, y los primeros quiebres entre las bases y los dirigentes del sector

Evidenciando la magnitud de la movilización, con un llamado a la cordura, el ministro de Salud Enrique Paris manifestó su preocupación frente al hecho de que funcionarios de la salud y ambulancias hayan denunciado desvíos y retrasos debido al corte de rutas propiciado por los transportistas. “Hago un llamado a los camioneros a deponer el paro en ese sentido, o dejar libre el paso al personal sanitario, a las ambulancias y aquellos camiones que llevan equipos médicos o medicamentos”, señaló el jefe del Minsal el viernes, a un día de iniciado el paro de camioneros.

Si bien desde Fedesur le bajaron el perfil al asunto del doctor Paris, señalando que no ha habido tales desvíos ni atrasos, la preocupación no viene sólo del sector médico. El sábado, y en medio de la preocupación por un eventual desabastecimiento en el marco del paro de camioneros, el comercio proyectó que la falta de productos podría ocurrir en 15 días de persistir los cortes de ruta. Así lo señalaron los presidentes de la Cámara de Comercio de las regiones de la zona, según consignó Emol. “Hasta ahora casi no se han visto los efectos, pero si sigue la próxima semana sería gravísimo”, sostuvo Fernando Jiménez, presidente de la Cámara de Comercio de Talca.

Pero la escasez no es sólo una preocupación del comercio. Recordemos que la movilización comenzó el jueves 27 del presente mes y el sábado se reportó el desabastecimiento de combustible en servicentros de las ciudades de Valdivia y Osorno, situación que se debería precisamente al paro de camiones. De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, al menos 3 estaciones de servicio han evidenciado la falta del insumo. Según indicaron, de momento no cuentan con combustible para vender al público, sino que este se encuentra resguardado para vehículos de emergencia.

La radio también informó sobre la presencia de 10 camiones recolectores de residuos domiciliarios de Puerto Montt que se mantienen atrapados en el paro de camioneros en la Región de Los Lagos. Pese a que no están adheridos al paro del gremio, los conductores pertenecientes a la empresa Cosemar fueron detenidos durante la noche por manifestantes cuando se dirigían al relleno sanitario La Laja de Puerto Varas.

Gobierno decidió domicilio

Con los hechos descritos anteriormente ¿podríamos hablar de violencia de parte de los camioneros? La respuesta, para el gobierno, es un No. El ministro del Interior, Víctor Pérez, aseguró que “la violencia y la transgresión a las leyes no están en nuestras carreteras” sino que está “en quienes queman casas y disparan contra gente de trabajo, disparan contra niñas de 9 años y disparan contra familias”.

Este es el domicilio oficial del gobierno, puesto que los dichos del ministro Pérez fueron respaldados incluso por el propio Presidente Sebastián Piñera. El Mandatario aseguró entender el pedido de los camioneros y llamó a unir fuerzas para “combatir la violencia y el terrorismo”. “El verdadero adversario, verdadero enemigo, es la violencia, es el terrorismo, son los grupos armados que no respetan a nada y a nadie y, por lo tanto, lo lógico es unir nuestras fuerzas”, dijo Piñera.

El Presidente de la República aseguró, además, que la cadena de abastecimiento no se verá afectada e insistió en pasar la presión del paro al Parlamento. Dijo que los 13 proyectos de ley pedidos por los camioneros se encuentran en el Congreso siendo revisados y –enfatizó- “desde hace mucho tiempo”, por lo que ahora se encuentran siendo revisados con “mucha urgencia”. Pero, a pesar del apuro ya instaurado, Piñera pidió a los parlamentarios que aceleren el proceso de aprobación de estas leyes.

Primeros quiebres

A pesar de la intensidad de la movilización de los camioneros, hay un sector del gremio en La Araucanía que se mostró molesto, puesto creen que las demandas de los voceros fueron mucho más allá de las exigencias que ellos acordaron con sus bases.

A través de documentos, se ha podido constatar la diferencia entre ambos petitorios. Lejos de las 13 leyes que demandan los voceros que actualmente están en las rutas del país, la Asociación de Dueños de Camiones Temuco-Cautín -que adhiere al paro- expone sólo cinco exigencias que tienen que ver con la implementación de medidas de seguridad y apoyo a los conductores de vehículos siniestrados.

El Mostrador