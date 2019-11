Presentan acusación constitucional contra el Presidente Piñera por casos de violaciones a los DD.HH.

Parlamentarios del PC, el Frente Amplio y algunos de oposición presentaron una acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera por su presunto rol en las violaciones a los DD.HH. cometidas durante la crisis social.

Este paso fue rechazado por exponentes del PS y la DC, como el senador José Miguel Insulza (PS) quien tomó distancia de esa determinación y advirtió que «una salida prematura del Presidente significaría ciertamente una decisión muy grave en este país. Me temo que eso pueda desencadenar situaciones mucho más complejas». N

El senador de la DC, Francisco Huenchumilla, también cuestionó la medida. «Ante una acusación constitucional contra un Presidente, la pregunta que tengo que hacerme es si eso contribuye o no a los grandes objetivos que tenemos como país. Yo diría que sería un error político entrar en ese tipo de cuestionamientos, sin perjuicio del mérito que pueda tener una acusación que yo no he visto ni conozco», recalcó.

«Me parece que, dadas las circunstancias que estamos viviendo como país, creo que francamente es un error político, porque lo que tenemos que hacer aquí es destrabar todos los conflictos que tenemos», dijo.