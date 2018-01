Presidenta Bachelet aceptó cargo en la Organización Mundial de la Salud

La Presidenta Michelle Bachelet aceptó liderar la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño, dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una vez que deje el Palacio de La Moneda, el 11 de marzo próximo.

La Mandataria recibió en la sede de gobierno a Flavia Bustreo, subdirectora general de la Alianza (llamada The Partnership for Maternal, Newborn & Child Health en inglés), quien al término de la cita contó a Emol que le planteó esta invitación y que la Mandataria respondió favorablemente.

“Nosotros presentamos la pregunta como representantes de la Alianza y también como representantes de la presidenta de la Alianza, la señora Graça Machel, que fue la mujer de Nelson Mandela, una líder enorme para todo el continente de Africa”, explicó Bustreo.

La médico de nacionalidad italiana enfatizó que, por intermedio de ella, “la señora Machel le pregunta a Bachelet si puede llegar a ser la presidenta de la Alianza”; que “ésa fue” su “pregunta principal y la razón de la reunión”.

El encuentro tuvo lugar en el Salón de Audiencias del Palacio de La Moneda y, además de Bustreo, participaron en él la directora ejecutiva de PMNCH, Helga Fogstad; la encargada de gobernanza y alianzas del organismo, Abir Shady; y la ex ministra de Salud chilena Helia Molina.

Otras

responsabilidades

Cabe recordar que, tras su primer gobierno, Michelle Bachelet ejerció entre 2010 y 2013 como la primera directora de Onu Mujeres, cargo que abandonó para asumir una nueva candidatura presidencial en Chile.

