Presidente de la Cámara cuestiona “porfía” del gobierno por reducción parlamentaria

El presidente de la Cámara, diputado Iván Flores (DC), cuestionó al gobierno y particularmente al ministro de la Segpres, Felipe Ward, por anunciar una indicación sustitutiva para reducir el número de parlamentarios manteniendo el sistema proporcional.

Esto porque según afirmó el legislador, esta iniciativa ya está en discusión en el Congreso y avanza junto a la reducción de la dieta parlamentaria. Además cuestionó al Ejecutivo y su “porfía” de enviar iniciativas que a su juicio, no están dentro de la agenda social exigida por la ciudadanía.

“La rebaja de parlamentarios, le paso el dato al gobierno, que ya partió. Ministro ¿qué va a anunciar? si junto con votar la rebaja de la dieta de las autoridades del sector público también se votó en general la rebaja de parlamentarios”, afirmó el líder de la Corporación.

En ese sentido explicó que “ahora viene un debate súper interesante en lo particular porque lo que tenemos que definir, más allá de la rebaja de parlamentarios y hay un acuerdo parlamentario en eso, es qué sistema político vamos a tener; vamos a seguir teniendo un Presidente que tiene toda la manija o vamos a distribuir ese poder con un sistema semipresidencialista con un Primer Ministro por ejemplo”.

Así agregó que “¡que porfía esta de incluir temas que no corresponden a la agenda social en la agenda social!”. A mi modo de ver, la agenda social es lo que ha dicho la calle y la calle viene diciendo: pensiones dignas, ya trabajamos algo sobre el pilar solidario, falta el pilar contributivo, falta la clase media, falta tocar a las AFP; la salud no es sólo el per cápita y tiene que tocar a las isapres, tiene que tocar al sistema primario y hospitalario; y falta el sueldo mínimo todavía que es distinto al ingreso mínimo garantizado”. Emol