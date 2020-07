Presidente Piñera desestima veto y anuncia que promulgará ley de retiro del 10% este viernes

Cámara de Diputados despachó ayer a ley el retiro de fondos de las AFP con aplastante mayoría.

La Presidencia de la República informó durante la tarde de este jueves que el Presidente Sebastián Piñera promulgará este viernes la reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual.

Según explicaron desde La Moneda mediante un comunicado, “la decisión del Presidente de promulgar esta reforma constitucional obedece a su intención y voluntad -dada la difícil situación económica y social que viven muchas familias y compatriotas- de facilitar y agilizar el retiro de estos fondos de ahorros previsionales por parte de las personas habilitadas”.

En ese contexto, el gobierno de Chile subrayó que está firmemente comprometido con avanzar en una profunda reforma previsional que permita cambiar el sistema, con el propósito de mejorar las pensiones de todos los ciudadanos.

De este modo, se zanjaron las dudas que dejó Piñera en la mañana de este jueves, cuando quedó en la nebulosa la opción de recurrir a un veto.

Durante la jornada del miércoles, tras el despacho de la iniciativa del Congreso con amplio respaldo, el Mandatario cedió a las presiones de prácticamente todos los sectores, más aún considerando el rechazo estrepitoso que tuvo la tarde de este jueves el veto a la ley de servicios básicos.

Derrota doble para La Moneda

Una nueva derrota sufrió La Moneda en el Congreso y nuevamente con votos de Chile Vamos, con la contundente aprobación por parte de la Cámara de Diputados. Con 116 votos, 28 en contra y 5 abstenciones, la Corporación dio luz verde a las modificaciones realizadas por el Senado en la maratónica jornada de ayer miércoles, con lo cual la reforma que autoriza en forma excepcional el retiro de fondos de la AFP que da en condiciones de convertirse en ley.

La votación estuvo marcada por la fuga de votos de las bancadas de Chile Vamos que llevó a que el proyecto supere con largueza los dos tercios de los votos en la Cámara. Finalmente 35 votos oficialistas inclinaron la balanza. A los 13 parlamentarios que aprobaron en particular la semana pasada, se sumaron esta vez nombres de RN como Mario Desbordes, Andrés Longton, Ximena Ossandón, Francesa Muñoz y Paulina Núñez, y el Udi Joaquín Lavín León, entre otros.

Los diputados de Chile Vamos que aprobaron la jornada de este jueves fueron: Pedro Alvarez-Salamanca (Udi), Nino Baltolu (Udi), Sergio Gahona (Udi), Javier Hernández (Udi), Joaquín Lavín (Udi), Celso Morales (Udi), Christian Moreira (Udi), Nicolás Noman (Udi), Iván Norambuena (Udi), Rolando Rentería (Udi), Renzo Trisotti (Udi), Sandra Amar (ex Udi), Alvaro Carter (ex Udi), Virginia Troncoso (ex Udi), Bernardo Berger (RN), Andrés Celis (RN), Sofía Cid (RN), Mario Desbordes (RN), José Miguel Castro (RN), Eduardo Durán (RN), Jorge Durán (RN), Ramón Galleguillos (RN), Aracely Leuquén (RN), Andrés Longton (RN), Miguel Mellado (RN), Francesca Muñoz (RN), Paulina Núñez (RN), Erika Olivera (RN), Ximena Ossandón (RN), Pablo Prieto (independiente RN), Jorge Ratgheb (RN), Hugo Rey (RN), Leonidas Romero (RN), Alejandro Santana (RN) y Frank Sauerbaum (RN).

En tanto, en las abstenciones nuevamente se repitió el nombre de Pepe Auth, el único parlamentario de oposición que no se cuadró con el proyecto en ninguna de las votaciones.

Fue una jornada negra para el gobierno, porque la Cámara de Diputados también rechazó el veto presidencial a la ley de servicios básicos, el otro punto clave de la tabla de esta crucial jornada legislativa. La Corporación aprobó la insistencia, vale decir el proyecto tal cual fue despachado por el Congreso.