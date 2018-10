Presidente Piñera: “El fallo significó un gran triunfo para Chile, pero la vida continúa”

Pasadas las 9 horas de este miércoles, Sebastián Piñera recibió a los ex Presidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos en La Moneda.

Todo a tres días del fallo de la Corte Internacional de Justicia (Cij) de La Haya, que contundentemente desechó la existencia de una obligación a negociar con Bolivia un acceso soberano al mar.

Pero los ex Jefes de Estado ya se habían reunido con Piñera en la antesala del fallo, en la misma Casa de Gobierno, instancia en la cual vaticinaron que no habría sorpresas.

A la cita con el Presidente también fueron invitados el agente ante la Corte, Claudio Grossman; el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Roberto Ampuero; y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia.

Tras la reunión, Piñera agradeció nuevamente el apoyo que Frei, Lagos e incluso el fallecido Patricio Aylwin le entregaron a lo largo del proceso, que partió en abril de 2013.

No obstante, a diferencia del martes en Antofagasta, no mencionó a la ex Presidenta Michelle Bachelet.

“Siempre tuvimos la buena voluntad, el consejo sabio, la experiencia de los ex Presidentes para trabajar y ayudar a la causa de Chile. Eso habla muy bien de nuestro país, es una hermosa tradición”, dijo el Mandatario.

El gobernante también destacó la defensa de Grossman y la labor que encabezó Ampuero junto a la Cancillería y el equipo jurídico.

“La vida es mucho más que Bolivia”, sentenció Piñera. Por ello, reveló que en la conversación también discutieron materias internacionales y estrategias en temas diplomáticos que se “anticipen a los tiempos”.

“El fallo significó un gran triunfo para Chile, pero la vida continúa”, finalizó Piñera.

Diálogo, estado de

Derecho y reglas

internacionales

Por su parte, Lagos también llamó a dar vuelta la página y retomar las conversaciones que existían en 2013, previo a que Bolivia llevara a Chile ante La Haya.

“La Corte demostró que conversar no implica generar derechos y creo que ese fallo establece que países civilizados deben conversar”, afirmó.

En esa línea, aseguró que la decisión de la Cij dio un mensaje al mundo: un planeta que debe basarse en el diálogo, el estado de Derecho y las reglas internacionales.

Por otro lado, Frei fue más crítico en su alocución. Luego de felicitar a todas las partes involucradas en el favorable fallo que recibió Chile, el ex Presidente lanzó sus dardos contra Morales.

En esa línea, pidió no olvidar que la nación altiplánica tendrá elecciones en 2019, por ello -en su opinión- hay que tomar atención a lo que tal gobierno haga.

Además, dijo esperar que tales comicios le den a Bolivia otro líder, uno que busque dialogar para continuar construyendo puentes entre ambos países y “conseguir afianzar lo que hemos hecho”.

La reunión tuvo lugar al día siguiente que Evo Morales regresara a Bolivia con una postura desafiante y crítica de la decisión del tribunal mundial.

Morales: “informe injusto”

El martes, el líder altiplánico tildó el fallo de la corte de las Naciones Unidas como un “informe injusto”, al que también acusó de tener contradicciones, molestia que se materializará en una carta de protesta ante el ente judicial.

Ampuero, por su parte, lo llamó a cumplir el fallo y le advirtió que tanto Chile, como la Cij, junto a la comunidad internacional, observan su actitud. Además, le aclaró que -de haber diálogo- será bajo el marco del Tratado de 1904.

Morales también indicó que la lucha por volver al mar continuará, acceso que Bolivia perdió tras el fin de la Guerra del Pacífico, en 1883, fronteras que fueron ratificadas por dicho acuerdo.

Ante La Haya, Bolivia llevó una serie de argumentos con los cuales buscó acreditar que Chile -debido al intercambio de notas diplomáticas, el levantamiento de agendas y la emisión de declaraciones- tenía una obligación para negociar de buena fe una salida al Pacífico.

De las 14 razones que presentaron ante los quince jueces de la Onu, éstos no acogieron ninguna.