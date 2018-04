Presidente Piñera promulga creación de la Subsecretaría de la Niñez

La entidad tendrá como misión trabajar incansablemente en la promoción y protección integral de los niños

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgó este martes la nueva Subsecretaría de la Niñez, una instancia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social que coordinará el planteamiento e implementación de las políticas públicas dirigidas a la protección y garantía, integral y efectiva, de los derechos de los niños.

“Es un verdadero compromiso y refleja nuestra firme e inquebrantable voluntad de dar prioridad a la calidad de vida, al bienestar de todos los niños de nuestro país, y en forma muy especial a aquellos que han sido los más vulnerables o los más vulnerados”, dijo el Mandatario en un acto en el Palacio de La Moneda.

El Jefe de Estado fue claro en señalar que el Gobierno está “plenamente consciente que la familia tiene un rol fundamental e insustituible; y que estamos y vamos a seguir trabajando incansablemente para que todos esos niños puedan recuperar algo que les pertenece: su niñez, su alegría de vivir, su inocencia, su ternura, su capacidad de alegrar nuestras vidas”.

La nueva Subsecretaría de la Niñez es un paso más en las acciones del Gobierno a favor de la infancia, que incluyen una reforma al Sename y un aumento del presupuesto en esta materia. “Estoy muy consciente que aquí estamos trabajando sobre lo que construyó el Gobierno anterior, y eso no significa ningún problema al reconocerlo, todo lo contrario: los países avanzan cuando cada Gobierno va construyendo sobre lo que realizó el Gobierno anterior”, agregó el mandatario.

El Presidente enfatizó también en la importancia de impulsar medidas preventivas, como el diseño de un sistema de alerta temprana, llamado “Alerta Infancia”, que tendrá como fin anticiparse a los primeros síntomas que pueden llevar a un niño, por ejemplo, a desertar del colegio, a tener su primer contacto con la droga ó a participar por primera vez de un delito, y así llegar de forma inmediata a comprender qué le pasa a ese niño, qué le pasa a su familia y cómo poder quebrar eso que muchas veces parece ser una crónica de vida y amargura anunciada.

“Haremos todos los esfuerzos por recuperar y ponerlos primeros no solamente en la fila, primeros en la voluntad y en el corazón del Gobierno y de toda nuestra sociedad”, enfatizó el Mandatario.

En la ceremonia, en la que participó la Orquesta Infantil del colegio Nocedal de La Pintana, el Presidente Piñera estuvo acompañado del Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno; del Ministro de Justicia, Hernán Larraín; del Ministro de Salud, Emilio Santelices; de la Ministra de la Secretaría General de Gobierno, Cecilia Pérez; de la Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown; de la directora del SENAME, Susana Tonda; y del ex Ministro de Desarrollo Social del gobierno de Michelle Bachelet, Marcos Barraza, junto a la ex Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, Estela Ortiz.