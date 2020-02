Presidente Piñera: “Vamos a tener tolerancia cero con la corrupción”

El Mandatario se refirió al caso conocido el pasado fin de semana que vincula al ministro Lucas Palacios y al ex diputado Udi Gustavo Hasbún. “Todo se va a investigar como corresponde y para eso están las denuncias ante Fiscalía”, añadió el Jefe de Estado.

Luego de que la Fiscalía Regional de La Araucanía confirmara una investigación por cohecho y tráfico de influencias contra el ex diputado de la Udi Gustavo Hasbún, el Presidente Sebastián Piñera remarcó la “tolerancia cero” que tendrá su Gobierno con la corrupción.

El Mandatario realizó un alto en sus vacaciones en la Región de Los Ríos, para viajar a Temuco, en la Región de La Araucanía, tras una serie de atentados en la zona el pasado fin de semana, donde fue consultado por este caso.

“En materia de corrupción vamos a tener tolerancia cero y, por tanto, todo se va a investigar como corresponde y para eso están las denuncias ante Fiscalía y los tribunales de justicia tendrán que juzgar, pero en nuestro gobierno no hay espacio alguno y hay tolerancia cero con la corrupción”, remarcó el Jefe de Estado.

El fin de semana se filtró el audio de una llamada entre el ex parlamentario y el empresario Bruno Fulgeri, ex contratista del Mop, en que mencionan al en ese entonces subsecretario de la cartera, Lucas Palacios, actual ministro de Economía.

De acuerdo a los antecedentes proporcionados por la Fiscalía, la acusación surgió por parte del contratista, quien denunció que le habían exigido dinero para obtener beneficios en el Ministerio de Obras Públicas.

Fiscalía confirma investigación

Héctor Leiva, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Región de La Araucanía, confirmó la existencia de una investigación por presunto cohecho y tráfico de influencias en el Ministerio de Obras Públicas, en la que el ex diputado Udi Gustavo Hasbún figura en calidad de imputado.

Leiva se pronunció este lunes, luego de la filtración a la prensa de un diálogo entre Hasbún y el empresario Bruno Fulgeri, ex contratista del Mop, en la que es mencionado el ex subsecretario de dicha cartera Lucas Palacios, hoy ministro de Economía.

Según especificó Leiva, “se está investigando una denuncia que hizo el (ex) intendente Jorge Atton, que daba cuenta de un contratista del Mop que denunciaba una serie de irregularidades en esa institución, consistentes en que le solicitaban pagos de dinero para obtener determinados beneficios de parte del Ministerio”.

El fiscal dijo que “los ilícitos que se investigan dicen relación con la existencia de un delito de cohecho y de tráfico de influencias”, y el Ministerio Público “debe corroborar si realmente existen allí (en el Mop) esos delitos y, de existir, quiénes serían los responsables”.

En específico, Gustavo Hasbún “aparece mencionado en la denuncia y se le tiene que investigar en la calidad que aparece, como denunciado”; en condición de imputado desformalizado “en este momento”.

El ministro Lucas Palacios, en cambio, “tiene la calidad de testigo únicamente”.

Hasbún asegura que audio corresponde a una “asesoría”

Luego que Radio Bío Bío diera a conocer un audio donde el ex diputado de la Udi, Gustavo Hasbún, se comprometía a realizar gestiones a cambio de dinero, involucrando al actual ministro de Economía, Lucas Palacios, el implicado negó la acusación y anunció acciones legales contra el empresario Bruno Fulgeri.

A través de un comunicado el ex parlamentario gremialista afirmó que “niego de manera categórica cualquier participación en alguna situación irregular que me involucre a mí o al ministro de Economía, Lucas Palacios”.

“Toda mi vida profesional, tanto en el mundo público como privado, la he desarrollado con total rectitud y apego a las normas”, aseguró y precisó que “desde mi retiro de la política decidí emprender con una consultora dedicada a asesorar empresas. Es en ese escenario donde el señor Fulgeri me contacta para solicitar asesoría, debido a supuestos conflictos que tenía con la ejecución de algunos contratos con el Mop en La Araucanía, desconociendo absolutamente los antecedentes que demostrarían que la empresa no cumplía con los contratos”.

Respecto a la denuncia iniciada en contra del él y el actual ministro de Economía, la calificó de “inaceptable, porque no se puede tratar de socavar y enlodar la honra de las personas descontextualizado y alterando los hechos como realmente sucedieron”.

Por eso, es que entregarán a la brevedad “todos los antecedentes al Ministerio Publico, con el objeto que se establezca, en el corto plazo la falsedad de los hechos denunciados y presentaremos las acciones criminales correspondientes en contra del señor Fulgeri, ya que no puede ser gratuito y quedar impune la afectación grave a la honra de las personas”.