Primer denunciante de Rimsky Rojas cuestiona designación de nuevo obispo auxiliar de Santiago

Marcelo Vargas rechazó el nombramiento de Alberto Lorenzelli, ya que aseveró que «todo lo que venga de la Congregación Salesiana a nosotros nos produce suspicacia”

El Papa Francisco nombró obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Santiago, sede vacante, al presbítero Carlos Eugenio Irarrázaval Errázuriz (actual párroco del Sagrado Corazón de Jesús, en Providencia) y a Alberto Lorenzelli (salesiano argentino-italiano que se desempeñó como inspector de la congregación en Chile entre 2012 y 2018), informó este miércoles la Nunciatura Apostólica chilena.

Los obispos auxiliares asisten al obispo diocesano en todo el gobierno de la Diócesis, y hacen sus veces cuando él se encuentre ausente o impedido. No tienen derecho de sucesión, como ocurre en el caso de los obispos coadjutores.

El Código de Derecho Canónico establece que «para favorecer lo más posible el bien presente y futuro de la diócesis, el Obispo diocesano, el coadjutor y el Obispo auxiliar, deben consultarse mutuamente en los asuntos de mayor importancia».

El administrador apostólico sede vacante de la arquidiócesis de Santiago es desde marzo pasado el obispo Celestino Aós, quien en abril pasado pidió públicamente al papa Francisco nombrara a los obispos auxiliares para Santiago pues «el Arzobispado está en compás de espera».

Hasta la fecha, el único obispo auxiliar de Santiago con dedicación plena a la arquidiócesis era Cristián Roncagliolo, luego del alejamiento de Andrés Arteaga, mientras que los otros cuatro obispos auxiliares (Fernando Ramos, Galo Fernández, Pedro Ossandón y Jorge Concha) ejercen como administradores apostólicos de diócesis (Rancagua, Talca, Valparaíso y Osorno, respectivamente).

Considerando a los dos electos obispos, la Iglesia Católica chilena cuenta con 24 obispos, dos electos obispos y cinco sacerdotes administradores apostólicos.

Reacciones

Tras conocer la decisión del Pontífice, Aós manifestó que «ellos vienen a servir a esta Iglesia diocesana, a servirle a usted, porque los que estamos en algún ministerio, estamos para servir al Pueblo de Dios. La fecha en que serán consagrados obispos todavía está por determinar y se comunicará oportunamente. Juntos queremos construir una sociedad del amor, del entendimiento, de la justicia y de la paz para tener un Chile nuevo y mejor».

Por su parte, Irarrázaval planteó que está «impresionado de la confianza del Santo Padre. Si el Señor a través del Papa pide mi ayuda, ahí voy a estar, y estoy feliz de poder ayudar en lo que me pidan, para eso uno se consagró y se entregó en el momento en que fue ordenado, así que estamos al servicio de la Iglesia».

«Acabo de cumplir este fin de semana, 23 años de cura y espero seguir viviendo el sacerdocio en esa actitud de entrega y de servicio a los que Jesús me confía. Yo creo que ahí está la clave, pero obviamente la Iglesia de Santiago en el tiempo que nos toca vivir, necesita un servicio más profundo, más integral y más sencillo, del encuentro con todas las personas», precisó.

Mientras tanto, Lorenzelli aseveró que «es un nombramiento inesperado que me sorprendió. Considero una atención muy especial que el Papa me hace, porque no es común que el Papa ordene a un obispo, lo consideré también un gesto de mucha paternidad y fraternidad».

La designación de Lorenzelli fue cuestionada por Marcelo Vargas, el primer denunciante del fallecido sacerdote Rimsky Rojas, quien aseveró que «todo lo que venga de la Congregación Salesiana a nosotros nos produce suspicacia. La Congregación Salesiana es de las órdenes que más delincuentes tiene procesados o imputados por abuso sexual a menores y Alberto Lorenzelli lo sabía, nosotros nos reunimos con él, junto con un ex seminarista, y él no nos dio crédito, de hecho nos contó que a él le habían contado que estos abusadores eran muy buenas personas».

En una entrevista concedida a La Prensa Austral en marzo de 2018, el abogado valdiviano Marcelo Vargas manifestó que “Rimsky Rojas es uno de los criminales más perversos que ha andado en el sur de Chile, en la historia de Chile. Es uno de los peores criminales que ha andado en Chile. Tiene víctimas de abusos en todas partes, hay un muchacho desaparecido, tenía nexos con la CNI, o sea, yo de verdad creo que es uno de los peores criminales”.

El cura fue encontrado muerto hace 8 años en la comunidad de la Casa de Salud, Felipe Rinaldi.

Vargas fue víctima de abusos de parte de Rojas en el Instituto Salesiano de Valdivia, a mediados de la década de los ’80 y, en esa condición, se reunió el año pasado con el enviado especial del Vaticano, el obispo de Malta monseñor Charles Scicluna.