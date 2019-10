Prisión preventiva para autor de fatal atropello múltiple

A prisión preventiva fue enviado Mario Navarrete (34), imputado por dos homicidios simples, cuatro lesiones graves y 14 lesiones menos graves, tras protagonizar, en estado de ebriedad, un atropello múltiple la noche del martes pasado en San Pedro de la Paz, Región del Biobío.

El fiscal Eric Aguayo consideró “el ánimo de causar la muerte” como cierto, toda vez que las cámaras muestran que todos los autos que previamente habian pasado, pudieron hacerlo a baja velocidad.

Segundo Prado, hermano de Cardenio Prado (37), fallecido, vio por primera vez las imágenes del accidente en la audiencia. “Es feo, yo no había visto las imágenes porque no quería ver nada, primera vez que veo esta imagen y a mí me parte el alma”.

Claudia Muñoz, tía del pequeño Joel Triviño (4), la segunda víctima fatal del atropello múltiple, expresó tener “varias sensaciones, rabia, pena, pero a la vez confiamos que la Justicia va a estar de nuestro lado”.

La defensa de Navarrete, Javier Ahumada, si bien llevaba una estrategia para revertir los cargos, en la misma audiencia el imputado le ordenó expresamente allanarse a lo expuesto por el Ministerio Público aceptando la culpabilidad.

El jurista de igual manera señaló que “si él -fiscal- entiende en el transcurso de la investigación que no hay un ánimo de asesinar, porque habría que preguntarse cuándo se generó este ánimo de matar; un metro o dos metros antes del accidente, cuando salió o tomó el vehiculo, gente que no conocía y no lo conocían a él, dónde está ese ánimo”, señaló Javier Ahumada.

Se otorgó un plazo de cinco meses para investigar este delito. De ser encontrado culpable el imputado arriesga penas superiores a los 20 años de cárcel.