Proponen cambios a la ley para endurecer penas a quienes agredan a carabineros

A raíz del video donde se muestra cómo patean en la cabeza a un uniformado, el Vicepresidente Chadwick hizo un llamado a los parlamentarios a aprobar el proyecto Aula Segura.

Tras la viralización del video en que se muestra cómo un policía del equipo de Fuerzas Especiales de Carabineros es agredido en el patio del Internado Nacional Barros Arana (Inba), el Vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, anunció una modificación a la normativa que regula la situación.

“Vamos a enviar unas modificaciones a la actual ley que sanciona los atentados a carabineros con efecto de hacer más severas las penas y responsabilidades para cualquier ciudadano que no sólo agreda a carabineros, sino que también no lo respete y no le dé cumplimiento a las autoridades y a las órdenes que emanan de nuestros policías”, anunció en La Moneda.

Además, el secretario de Estado tomó como ejemplo el caso para pedir al Congreso aprobar el proyecto de Aula Segura, el cual busca expulsar a los estudiantes que sean sorprendidos realizando hechos o actos de violencia grave, el cual fue declarado inconstitucional por la comisión del Senado.

“Han visto hoy día las imágenes de la violencia que se produce en los liceos de Santiago en contra de carabineros. Hemos visto cómo se lanzan bombas molotov, cómo se preparan elementos incendiarios, cómo se les causa daño a los propios establecimientos educacionales (…) Por lo tanto le pedimos al Congreso Nacional que nos respalde en este proyecto de ley para efecto de que nuestros directores de liceo tengan más atribuciones para imponer autoridad y disciplina”, añadió.

Junto a Chadwick estuvo el general director de Carabineros, Hermes Soto, quien agradeció el apoyo del gobierno, y afirmó: “Nuestro personal ha sido agredido en reiteradas oportunidades por los alumnos de distintos colegios que están participando en estas actividades desmesuradas que no tienen ninguna lógica y además ningún patrón para determinar el origen de estos problemas. Todos los días, dos, tres, cinco veces ocurren estas situaciones en los distintos colegios de Santiago”.

Policía atacado

Con diversas contusiones e impacto psicológico resultó el cabo segundo Raúl Quintanilla, quien fue agredido por estudiantes en el patio del Inba.

La golpiza fue grabada y este jueves el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, la divulgó en las redes sociales.

“Tenemos que ver qué nos está pasando como sociedad, por qué estamos buscando esta manera de solucionar los conflictos o hacerlos visibles. Llamo a los padres a conversar con sus hijos (…) hay otros elementos que deben estar afectándolos para que agredan a carabineros de esa forma”, sostuvo el mayor Diego Rojas, jefe del Departamento de Comunicaciones de la policía uniformada.