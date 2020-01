Prueba de Lenguaje se pudo rendir en el 100% de los locales y desórdenes dejaron 68 detenidos

Durante la tarde de este lunes, el vicepresidente del Consejo de Rectores (Cruch), Aldo Valle, junto al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli y su par de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas entregaron un balance de la rendición de la prueba de Lenguaje, en el marco de la segunda aplicación de la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

En un punto de prensa realizado en La Moneda, Valle informó que la medición del test, que estaba programada para las 16 horas, se logró llevar a cabo en el 100% de los locales habilitados, “con algunos incidentes que no dieron lugar a ningún tipo de suspensión”.

“De modo que los 69.978 estudiantes inscritos en la condición de habilitados para esta segunda aplicación de la prueba de Lenguaje tuvieron la condición de poder rendir estas pruebas”, declaró Valle.

“Notros tenemos un juicio satisfactorio respecto del desarrollo que tuvo la aplicación de esta prueba por la tarde y esperamos lo mismo para mañana (por hoy), respecto de la prueba de Ciencias”, agregó la autoridad.

En tanto, respecto a los postulantes que ayer en la mañana no pudieron rendir la prueba de Matemática manifestó que “las personas que hoy día (por ayer) queriendo rendir la prueba de Matemática no pudieron hacerlo, van a tener una respuesta por parte del Consejo de Rectores (…) tras una evaluación del pleno del Consejo de Rectores. La conclusión irá en la dirección de dar una respuesta oportuna y no dejar en una condición de desventaja o de indefensión a quienes se vieron impedidos de poder rendir esa prueba”.

Cifra de detenidos

Por su parte, el subsecretario del Interior entregó información en materia de seguridad, cifrando en 68 el número de detenidos a nivel nacional. “Nuevamente durante la jornada de la tarde se aplicaron los protocolos de seguridad que estaban acordados con el Demre y el Cruch para esta segunda fase de la rendición de la PSU. Emol