Quiebre en Convergencia Social: Sharp renuncia al partido tras criticar a Boric

El parlamentario frenteamplista reconoció diferencias en su colectividad, pero señaló que,

más allá de éstas, “lo que va a quedar es que terminamos con la Constitución de Pinochet”.

El diputado Gabriel Boric (Convergencia Social) defendió su firma, a título personal y sin representar a su partido -que no lo suscribió-, en el histórico “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” firmado la madrugada de este viernes en el Congreso, y atribuyó a la “desinformación” algunas críticas internas en el Frente Amplio.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, consideró un “gran avance” el acuerdo, pero dijo no compartir lo ocurrido en el Congreso porque, principalmente, “la asamblea constituyente no está contemplada”, asegurando que es un “mecanismo distinto” a la Convención Constitucional planteada como una de las opciones para el plebiscito.

Entre las razones que arguyó, Sharp apuntó al quórum de dos tercios, a que será “casi imposible” que independiente resulten electos e incluso porque “los menores de 18 años no participarán”.

En conversación con Cooperativa, Boric -que ya había discutido el asunto con el alcalde en redes sociales- afirmó no comparte “para nada” la crítica, porque -replicó- “además la mayoría de las cosas que ahí se expresan están equivocadas, yo me imagino que es por falta de información. Eso lo vamos a ir aclarando, una tarea súper importante que tenemos es explicar los alcances del acuerdo”.

En ese sentido, detalló que “los parlamentarios no se pueden presentar si no renuncian a su condición de tales; hay una reforma en trámite respecto a que puedan votar mayores de 16 años, pero eso no lo contempla la ley actual para ninguna elección, por lo que no es una exclusión propia de este acuerdo”.

Consultado en Cooperativa sobre por qué firmó el acuerdo a título personal y su partido no lo suscribió, Boric admitió que “fue una decisión difícil” y reconoció que “hay una discusión al interior del partido, yo estuve con la presidenta durante todo el proceso, las casi 14 horas duró, y hubo una diferencia en el momento final, pero eso es algo que el partido resolverá en los próximos días”.

“Destaco, más allá de estas discusiones internas, que son legítimas, es que avanzamos en más democracia, y para más adelante lo que va a quedar es que terminamos con la Constitución de Pinochet más que las discusiones que tengamos en Convergencia Social”, expresó.

Eso sí, planteó que llegar a este acuerdo “costó 180 ojos, varias violaciones (a los derechos humanos) muchas torturas, detenidos, muchos impactos de bala, ese es el costo más duro y que más siento que hayamos tenido que pagar por algo que se debió haber hecho hace mucho tiempo, que es tener una Constitución democrática y legítima para todos los chilenos”, en tanto que las conversaciones entre políticos “no cuestan, es parte de nuestro deber”.

Además, expuso que “no quiero que haya una Constitución de izquierda; quiero una en que todos los chilenos y chilenas nos sintamos representados. Y es tremendamente importante, porque tienen que ser una ‘casa común’, no como es la Constitución de 1980, hoy día, que sólo representa a un sector de la sociedad”.

“Logramos romper una barrera que no fue posible en 40 años” en un acuerdo de “buena voluntad”, que “no hubiese sido posible si el pueblo chileno no hubiera salido a las calles”, sostuvo el diputado por Magallanes.