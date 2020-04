Rechazo transversal al alza de Isapres: Senadores piden urgencia al proyecto y que Ejecutivo congele la medida

Parlamentarios de todos los sectores criticaron el anuncio de un alza promedio de 4,5% anunciado y solicitaron al Ejecutivo presentar las indicaciones necesarias para avanzar en la tramitación de la iniciativa

«Insólito y desconcertante», fueron algunos de los calificativos que senadores de diversos sectores políticos le dieron al alza de un 4,5% promedio anunciada 7 Isapres que informaron que subirán los precios base de sus planes en el próximo proceso de adecuación anual, que se inicia en julio de 2020.

Junto con rechazar el anuncio, los parlamentarios solicitaron que se fije urgencia al trámite de la iniciativa que está en la Cámara Alta y que el Ejecutivo presente las indicaciones necesarias para avanzar. Asimismo, hicieron un llamado a las Isapres a «conectar» con la realidad de lo que está ocurriendo en el país y a dejar sin efecto el alza anunciada.

La presidenta de la Comisión de Salud, senadora Carolina Goic, dijo que es «inaceptable la actitud de las Isapres» de subir los precios en medio de la pandemia por covid-19. «Una vez más prima el lucro sobre la seguridad social y esperamos un cambio en sus anuncios por un mínimo ético y no escudarse en trámite de proyecto de ley», dijo la parlamentaria tras señalar que «el Presidente Sebastián Piñera tiene facultades en estado de excepción constitucional -en el artículo 43, inciso 2 de la Constitución- de frenar alza de precios anunciado por las Isapres».

En tanto, el Vicepresidente del Senado e integrante de la Comisión de Salud, Rabindranath Quinteros dijo que si el gobierno no quiere usar sus facultades que le entrega el estado de excepción para frenar alzas de las Isapres, debe respaldar un proyecto de ley para congelar este aumento de precios.

“El ministro de Salud aseguró que el gobierno no tiene la facultad para congelar alza de las Isapres y eso no es así porque la Constitución le entrega esa facultad, pero si no quiere entonces el camino que tiene es apoyar un proyecto de ley para suspender la facultad de las aseguradoras”, dijo tras agregar que ingresará un proyecto de ley que suspende la facultad de las Isapres de modificar el precio base del plan de salud.

“El texto propone suspender esta atribución de las Isapres entre julio del 2020 y junio del 2021. Considerando la grave situación sanitaria y económica que enfrenta el pais debido al covid-19 , es urgente adoptar medidas para evitar más gastos a la familia chilena”, subrayó.

Situación especial

Su par en la Comisión de Salud, senador Francisco Chahuán, también lamentó la medida señalando que «no tiene justificación alguna» e hizo un llamado «a la Superintendencia a fiscalizar cada una de las Isapres…esto es no entender la realidad que está viviendo el país», dijo tras solicitar también «que el gobierno le ponga urgencia de discusión inmediata al proyecto sobre la materia».

El senador Guido Girardi, quien también integra dicha instancia legislativa, hizo un llamado al Ejecutivo a presentar indicaciones al proyecto que regulen «de verdad» a ese sector. «No queremos un proyecto que sea un maquillaje para las Isapres. El proyecto que el gobierno envío no regula las Isapres, no resuelve los problemas, le da un balón de oxígeno a las Isapres para que sigan abusando de sus afiliados…No es aceptable que estas instituciones usureras hoy día quieran aumentar en este contexto, los precios de las primas, eso es vergonzoso».

A su turno, el senador Manuel José Ossandón dijo que «es impresentable, es una vergüenza y esto da fuerza para que pasando esta pandemia, estudiar el futuro de este sistema y las regulaciones que debe tener. El sentido común no ha primado, realmente es penoso y una vergüenza lo que han hecho».

La senadora Ximena Rincón manifestó su «profunda molestia y desconcierto» con el anuncio de las aseguradoras de salud. «Ellos son administradores privados y podrían perfectamente congelar el alza. Argumentan que no se ha tramitado el proyecto respectivo en el Parlamento y que es una iniciativa del Parlamento evitar las alzas de los planes de salud. Esto lo recogió el Ejecutivo y está tramitándose…hay que hacer un llamado a todos a ponerse en el lugar del otro y a reaccionar. Esto es una inmoralidad y creo que basta de excusas».

Por su parte, el senador Víctor Pérez manifestó que en esta coyuntura todos deben colaborar, por lo que hizo un llamado a las Isapres a «recapacitar, a renunciar y postergar esa alza mientras dure el estado de catástrofe porque la economía libre tiene imperativos éticos y por lo tanto uno es acompañar a quienes son sus clientes, no abandonarlos y creo que las Isapres deben a la brevedad rectificar esa información».

Congelar alza

En tanto, los senadores socialistas emitieron una declaración pública solicitando al gobierno que en uso de sus facultades extraordinarias «decrete el congelamiento del precio del alza en los planes de Isapres”.

En opinión de los parlamentarios, esta acción refleja las falencias del sistema y demuestra que las Isapres «no tiene ninguna preocupación por la salud y el bienestar de los chilenos y tratan de sacar una ventaja económica incluso en los momentos de mayor necesidad del país».

Agregan que «deben tomarse medidas de emergencia que impidan que esta alza entre en vigencia».