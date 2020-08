Remueven a funcionario que apareció con foto de Pinochet en sesión de Zoom

El Servicio de Salud Viña del Mar Quillota removió de sus funciones al jefe de Participación Social de esa repartición, Marcelo Valderrama, por haber aparecido en una sesión de Zoom con un fondo en el cual se puede ver un cuadro de Augusto Pinochet, similar al que tenía el diputado del Partido Republicano Ignacio Urrutia y que generó la molestia de los congresales de oposición.

Valderrama, quien es además concejal de Renovación Nacional por la comuna de Villa Alemana, dijo que se trata de una ‘funa’ en su contra ya que la imagen es de marzo y es la casa de sus padres.

Valderrama explicó el hecho diciendo que “ese cuadro existe, está hace muchos años en mi familia y ese pantallazo con el que se me hace la ‘funa’ obedece creo a una reunión de teletrabajo no laboral, por la foto me imagino que tiene que haber sido de marzo”.

“Cuando yo me percato, ubicando la cámara para el video, me cambio de posición porque no era adecuado aparecer en un contexto de reunión con nada de fondo”, agregó.

El ex jefe de Participación Social indicó que “no he hecho ninguna expresión con ese cuadro, ningún manifiesto≤ tampoco”.

“Yo pertenezco a un sector político de derecha y si eso me cataloga anti algo, las posturas políticas de otro sector también manifiestan su no coincidencia con lo que piensa una persona de derecha”, recalcó.

El que el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota haya removido al funcionario respondió a una carta pública de usuarios del Programa Prais del Ministerio de Salud que entrega atención a víctimas de abuso de derechos humanos, en la que se criticaba el uso de esta imagen de Pinochet. A estas críticas también se sumaron la Fenpruss y la senadora del Partido Socialista Isabel Allende.

El funcionario dijo que de momento descartaba acciones en contra del Servicio por discriminación y que se encontraba realizando el traspaso de funciones a la nueva persona designada para asumir el cargo que tenía hasta antes de que se hiciera público un pantallazo de una sesión de teletrabajo.