Renuncia gobernador de Cauquenes tras polémica por pensión alimenticia

Desde la Gobernación Provincial de Cauquenes confirmaron a BioBioChile la renuncia del ahora ex gobernador de Cauquenes, Luis Mario Vignolo Moya, con un escueto “sí, es efectivo”, pero no accedieron a entregar más antecedentes.

La acción penal presentada por el abogado Fernando Leal, en representación de Walezka Arias, se interpuso porque la autoridad de gobierno habría ocultado sus reales ingresos económicos en un juicio de alimentos que ambas partes sostienen respecto de una hija en común.

El escrito presentado este lunes, fue declarado admisible por el Juzgado de Garantía de Cauquenes, y derivado al Ministerio Público.

Según explicó el abogado querellante a BioBioChile, el ex gobernador se declara sin propiedades y con un sueldo de $400 mil, mientras que en Transparencia se detalla que gana más de $3 millones.

Vignolo, por su parte, defendió ante Red Maule que las querellas no existen o ya fueron zanjadas y que su ex pareja “se sintió despechada porque de un día para otro yo no quise estar más con ella”.