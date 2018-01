Renuncian fiscales del Caso Penta tras beneficio al senador Moreira

Los fiscales del denominado Caso Penta, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, presentaron su renuncia al Ministerio Público, poniendo de manifiesto su desacuerdo “con las decisiones que se han tomado en las causas que investigamos en la Fiscalía de Alta Complejidad”.

Los juristas sostuvieron un encuentro con el fiscal nacional (s) Manuel Guerra, para comunicar su salida de la institución, según dijeron, en un escueto comunicado, lo que se hará efectivo el 31 de marzo.

“Hemos sido bastante claros en las cosas que hemos hecho y en lo que no hemos podido hacer”, afirmó el ahora ex fiscal Gajardo.

Por su parte, el abogado Pablo Norambuena fue más allá y dijo que renuncian luego de un “cúmulo de decisiones que se han adoptado y nosotros no compartimos”.

Con respecto a la salida alternativa que se le ofreció al senador Udi, Iván Moreira, el jurista precisó que su “opción y posición fue que se debió haber perseguido de acuerdo a la solicitud de desafuero que realizamos y también de acuerdo a la autorización que nos dio la excelentísima Corte Suprema para seguir adelante”.

A renglón seguido, Norambuena sostuvo que hubo “una votación de mayoría que dio lugar al desafuero y, por tanto, nuestra posición era que se siguiera adelante”.

De esta forma, los dardos de ambos ex persecutores apuntaron contra el fiscal Manuel Guerra, cuyo ofrecimiento al senador gremialista desató incomodidad, que hicieron saber al titular del ente, Jorge Abbott, lo que derivó en que tanto Gajardo como Norambuena se declararan en etapa de reflexión.

Abbott respalda

al fiscal Guerra

Durante la tarde de este viernes, el fiscal nacional, Jorge Abbott, defendió la decisión del fiscal Manuel Guerra de otorgar una salida alternativa al senador Iván Moreira (Udi) en el marco del Caso Penta, en el cual se le investigaba por presuntos delitos tributarios.

A su vez, Abbott consideró como legítima la renuncia de los emblemáticos fiscales en este caso, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, ya que el Ministerio Público, dijo, “es más que dos fiscales”, salida que -a su juicio- no debería alterar el funcionamiento de la entidad.

“Los conflictos no se resuelven durante las investigaciones, se resuelven ya sea tomando decisiones quienes tienen a su cargo las investigaciones o ya sea a través de señales que mandan los propios Tribunales”, aseveró el fiscal nacional.

En relación a la salida de sus cargos, Abbott aseguró que toda decisión debe tomarse con “juicio de realidad”, pero si alguien toma una decisión “mirando los efectos que éstas van a producir, no se cumple con su función, porque los conflictos los resuelven los jueces, no los fiscales”, disparó.

“Si los fiscales no están de acuerdo con las decisiones que toman quienes tienen la atribución legal para tomarlas y se sienten incómodos dentro de la institución, me parece muy legítimo que ellos renuncien”, sentenció.

“Es así de simple. Esta es una institución que la Constitución define como jerarquizada y, en consecuencia, cada quien debe cumplir con las funciones que le corresponden”, puntualizó Abbott.

“Los fiscales regionales son los titulares de la acción penal y son ellos los que resuelven las causas. Los fiscales adjuntos podrán tener opinión, podrán estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en definitiva quienes toman la decisión son los fiscales regionales”, reiteró la cabeza del Ministerio Público.

Acerca de la suspensión condicional del procedimiento en contra del senador, Abbott volvió a mencionar la figura de “juicio de realidad”, asegurando que esa medida podría haber sido el resultado final de la causa y que, de haber seguido, incluso se podría haber conseguido una absolución.

Relacionado