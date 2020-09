Renunció intendenta de Coquimbo por polémica compra de terrenos

– Ministerio Público abrió investigación por posible delito de fraude al fisco.

Una “decisión indeclinable”. Así catalogó su renuncia al cargo de intendenta regional de Coquimbo Lucía Pinto, a través de una declaración pública en la mañana de este sábado.

Una dimisión que se da en medio de la polémica compra de terrenos para la construcción de un complejo deportivo en el sector oriente de La Serena, que significó que la Fiscalía Nacional abriera una investigación por el posible delito de fraude al fisco.

“He tomado esta decisión, pues ella me permitirá dedicarme por completo a mi defensa. No quisiera que la Región de Coquimbo y el gobierno al que he servido pudieran verse afectados de ninguna manera”, declaró Pinto.

En tanto, el gobernador de Elqui, Gonzalo Chacón, asumirá como intendente subrogante hasta que se defina el nombre del sucesor de Lucía Pinto en la testera de la Región de Coquimbo.

Parlamentarios de la región

Por su parte, el diputado de la Región de Coquimbo, Juan Fuenzalida (Udi), argumentó que “es de toda lógica que haya presentado la renuncia por esta situación que se produce, yo creo que debe asumir su defensa, y creo que tiene que presentar todos los antecedentes que la exculpen de esta situación (…) Sin duda que pudo haber errores y negligencia”.

Asimismo, el senador por la Región de Coquimbo, Jorge Pizarro, ante la renuncia señaló que espera que “tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado intervengan en esta materia y eso no impida que se sigan desarrollando proyectos de inversión pública en la región, los que necesitamos más que nunca”.

Ministro Pérez

Por su parte, el ministro del Interior, Víctor Pérez, valoró la actitud de la intendenta al afrontar este caso por la vía civil y afirmó que desde el gobierno espera que los órganos encargados logren dilucidar los hechos.

“Nosotros, en primer lugar, queremos valorar la actitud de la intendenta, creemos que una autoridad política en un determinado momento puede recibir de parte de la Contraloría o el Ministerio Público presiones y cuestionamientos, sean ciertos o no sea cierto, pero pone su cargo a disposición para que la investigación se haga con la más absoluta transparencia y libertad”, puntualizó el secretario de Estado.

Además, el líder ministerial afirmó que “me parece un buen gesto de ella, porque ha preferido defenderse desde la vía civil y no del uso de su cargo, y demuestra que fue una gran intendenta y por lo tanto tiene una actitud transparente”.