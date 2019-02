Representantes de la ex Nueva Mayoría califican de “inútil” el viaje de Piñera a Cúcuta

Dirigentes de oposición que han ejercido distintos roles en la política exterior nacional aseguraron que Chile podría “aparecer jugando un rol que atenta contra el derecho internacional”.

Distintos dirigentes de la ex Nueva Mayoría que tuvieron un rol en la política exterior de Chile se reunieron para criticar la decisión del Presidente Sebastián Piñera de viajar a la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia, para participar de la entrega de la ayuda humanitaria a Venezuela.

El senador José Miguel Insulza (PS), el ex ministro Carlos Ominami (ex PS), el ex director de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Cancillería, Osvaldo Rosales, el ex embajador Pedro Felipe Ramírez, y el ex embajador de Chile en Brasil Carlos Eduardo Mena, junto a la vicepresidenta de la Democracia Cristiana, Myriam Verdugo, aseguraron que el viaje del Mandatario programado para el viernes no debería realizarse.

“Creo que es un despropósito completo. Esto es algo que se conversó hace una semana atrás en la reunión del Presidente Iván Duque (Colombia) con el Presidente Donald Trump en Washington y es lamentable que el Presidente Piñera se sume a esa iniciativa”, planteó Ominami.

En ese sentido interpeló al Jefe de Estado señalando que “él que además es católico debería tener muy presente algo que está en el evangelio según San Mateo: cuando se ayuda, cuando se hace caridad, no hay que dejar que la mano izquierda sepa lo que hace la mano derecha”.

Es por eso que Ominami, junto a los otros representantes de la ex Nueva Mayoría, señalaron que “le pediría que reflexionara sobre ese punto y viera la posibilidad, porque en otras cosas lo ha hecho cuando se ha equivocado, de revertir una decisión que es completamente absurda”.

Así, y según recalcó Mena, el paso de Piñera por Cúcuta, aceptando la invitación de Duque, es “absurdo, inoportuno e inútil”.

En paralelo a estas palabras, militantes del Partido Comunista protestaron en el frontis de La Moneda en contra de este viaje del Presidente.

“Con su viaje e injerencia en Venezuela, desde territorio colombiano, el Presidente Piñera compromete a Chile, que aparece jugando un rol que atenta contra el derecho internacional y la soberanía de una nación latinoamericana”, señalaron a través de una declaración pública.

Además agregaron que “el Presidente de Chile llegará a una zona de tensión, poniendo en peligro la paz en Venezuela. Zona en la que ya están apostados aviones de guerra y contingentes militares de Estados Unidos, acompañados de personeros de la ultraderecha de EE.UU. y la región”.