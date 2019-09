Revelan que gobierno de EE.UU. presionó para sacar a Pinochet tras atentado a Orlando Letelier

– Documento secreto fue archivado poco después de que la Corte Suprema chilena -a pedido personal de Pinochet- rechazara una petición para extraditar a los dos principales funcionarios de la Dina por el ataque terrorista.

Un 21 de septiembre pero de 1976, el auto en el que viajaba Orlando Letelier junto a su secretaria Ronni Moffitt y su esposo, explotó en pleno centro de Washington DC, convirtiéndose en el primer acto terrorista de un gobierno extranjero en la capital estadounidense.

Pero lo que se transformaba en un triste hito de la historia nacional, no era más que el desenlace que Augusto Pinochet y agentes de la Dina -bajo las órdenes de Michael Townley- habían decidido para el ex canciller de Salvador Allende. Esto, luego de someterlo a detenciones, torturas y exilio, para privarlo finalmente de su nacionalidad sólo 11 días antes de arrebatarle la vida.

Un crudo relato del que al parecer no termina ahí, ya que la historia sigue. Tras el ataque, cuatro funcionarios del Departamento de Estado norteamericano comenzaron a presionar para llevar a cabo una política que obligara a Pinochet a dejar el poder.

“Es probable que el Presidente Pinochet haya ordenado el asesinato de Letelier y otros”, señalan los autores de un memorando desclasificado por un “canal disidente”, publicado por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, y consignado por el diario La Tercera.

De acuerdo a los autores, “nuestra única esperanza de justicia es que Estados Unidos tome medidas para lograrlo”.

“Una campaña de terrorismo internacional”

El documento secreto se titula “Los asesinatos de Letelier/Moffitt: Política hacia Chile” y fue archivado poco después de que la Corte Suprema chilena -a pedido personal de Pinochet- rechazara una petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos para extraditar a los dos principales funcionarios de la Dina por el ataque terrorista.

Los autores del memo se opusieron a la política del gobierno estadounidense de aceptar la decisión del máximo tribunal chileno y continuar las relaciones normales con el régimen para no poner en peligro los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos en Chile.

A juicio de los autores, bajo el régimen de Pinochet, Chile estaba llevando a cabo “una campaña de terrorismo internacional”, situación que requería una respuesta contundente de Estados Unidos.

“El fracaso de EE.UU. de no reaccionar ante este atropello y desafío a nuestra ley y poder sólo puede llevarnos al desprecio en Chile y en otros lugares. Otros no se desanimarán de (cometer) actos terroristas patrocinados oficialmente en nuestro país por gobiernos que intentan reprimir a la oposición en las comunidades de exiliados”, señala el documento.

¿Cuál era la solución? Un clavo saca a otro clavo. El memorándum recomendaba una denuncia oficial explícita a Pinochet y la Dina, y una serie de sanciones destinadas a obligar al general chileno a abandonar el poder y reemplazarlo con un liderazgo militar más “responsable”.

Cabe mencionar que los nombres de los autores del memorándum están incluidos en el documento desclasificado, pero no sus cargos en el Departamento de Estado. Sin embargo, de acuerdo al matutino, el embajador Francis McNeil, ex subsecretario adjunto de Asuntos Interamericanos, -y uno de los firmantes- identificó a Robert S. Steven, ex funcionario del Escritorio Chile en el Departamento de Estado, y a Frank Willis, Asesor Legal Asistente para Asuntos Interamericanos, como signatarios del papel.

Según McNeil, varias de las recomendaciones para sanciones contra el régimen de Pinochet fueron adoptadas por el Departamento de Estado, pero su posición finalmente no influyó en la leve respuesta de la administración Carter al asesinato de Letelier y Moffitt.

Las pocas sanciones impuestas por Carter resultaron “efímeras”, destaca el Archivo de Seguridad Nacional, que recuerda que, al final, la Casa Blanca no responsabilizó frontalmente a Pinochet por el asesinato de Letelier y Moffitt, a pesar de los informes de inteligencia de la Cia que determinaron que “Pinochet ordenó personalmente” un acto de terrorismo en Washington D.C. y encabezó el encubrimiento del papel de su régimen en estas muertes.

Esos informes se mantuvieron en secreto durante décadas y sólo se desclasificaron a solicitud del gobierno de Michelle Bachelet en el 40° aniversario del asesinato, en septiembre de 2016.