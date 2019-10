Salaberry confirma su renuncia como subsecretario pero insiste en su inocencia

El gobierno confirmó ayer en la tarde, la renuncia del subsecretario de Desarrollo Regional Felipe Salaberry, tras ser acusado de cometer una infracción de tránsito.

La autoridad de gobierno, que fue denunciada por no respetar tres semáforos rojos en la comuna de Ñuñoa e insultar a un trabajador municipal que intentó fiscalizarlo, reafirmó su renuncia, a través de un comunicado, pero insistió ser inocente.

“Conocidos los hechos que se me imputan, inmediatamente puse mi cargo a disposición del Presidente de la República, hecho que le reiteré hoy (por ayer), en reunión con él. Por valoración y convicción del gran trabajo que está llevando a cabo nuestro gobierno, le he pedido que acepte mi paso al costado, para poder enfocarme en la defensa de los hechos por todos conocidos y así no empañar su exitosa labor”, afirmó Salaberry.

En ese sentido, agradeció al Mandatario por haberlo nombrado subsecretario y por la confianza y respaldo expresado hacia él.

Sin embargo, aseguró que “una vez demostrada mi inocencia, estaré a disposición del Presidente de la República donde él estime necesaria mi colaboración para continuar con el éxito de nuestro gobierno”.

Pero en horas de la mañana de ayer, el mismo Salaberry había descartado su renuncia al tiempo que calificó como una “canallada total” los rumores que apuntaban a su salida del gobierno, luego que diputadas de RN aseguraran que el Presidente Sebastián Piñera se los informó en una cena realizada el lunes.

La autoridad envió un mensaje a parlamentarios de su partido -citado por La Segunda- para afirmar que “no es cierto. No he presentado renuncia alguna. La canallada es total. El Presidente lo sabe, que ayer (lunes) le pedí hablar para explicarle la falsedad de las acusaciones, lo injusto de todo lo que ha pasado y que no merezco este trato”.

El gobierno emitió un comunicado refiriéndose a la situación, aclarando que será María Paz Troncoso quien reemplazará, temporalmente, al ahora ex subsecretario.

Tras la renuncia de Salaberry, la presidenta de la Unión Demócrata Independiente (Udi), Jacqueline van Rysselberghe, manifestó que le parecía “complejo” que se esté sancionando sin pruebas.

“Cuando institucionalmente se sanciona algo sin que haya una prueba de eso es complejo”, opinó durante la tarde Van Rysselberghe.

“Lo que aquí se está investigando es una eventual infracción de tránsito a través de un parte empadronado, en donde en ninguna parte se sindica el nombre de Felipe, y en segundo lugar por una llamada a su hermana, que por lo demás no habría tenido ningún resultado“, afirmó.

Tras haber tratado a la Fiscalía como “brazo armado de la izquierda” por la indagatoria abierta contra el ex subsecretario, Van Rysselberghe moderó sus declaraciones: “El fiscal en cuestión contestó que no era efectivo y me alegro muchísimo que eso no sea efectivo. Lo que esperamos es que eso se demuestre en los hechos”, recalcó.

Pese a ello, criticó que se haya puesto un fiscal con dedicación exclusiva, lo que calificó como “sobrereacción”.