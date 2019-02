Schoenstatt: Cox capta que está en una situación bastante compleja

Viceprovincial del movimiento, Patricio Moore, apuntó que “de repente tiene momentos de lucidez bastante clara y después cosas más inconexas”.

El viceprovincial del Movimiento Schoenstatt, Patricio Moore, afirmó a Cooperativa que el ex obispo de La Serena Francisco José Cox, quien volvió a Chile para enfrentar a la justicia por las denuncias en su contra por abuso sexual, “capta que está en una situación bastante compleja”.

La motivación para traer a Chile desde Alemania al ex religioso de 85 años, a quien en octubre último el papa Francisco le quitó el estado clerical, es que enfrente la justicia, sin embargo, esta decisión no fue unilateral, ya que al no ser sacerdote necesitaban su consentimiento.

Moore afirmó que “es difícil decirlo tan exactamente, pero él capta que está en una situación bastante compleja. De repente tiene momentos de lucidez bastante clara y después cosas más inconexas. El ya no es clérigo y tenía que decir que sí, que volvía. No sé si vuelve feliz, pero por lo menos dijo que volvía, él aceptó eso”.

Los representantes de Schoenstatt se reunirán este viernes con los abogados del movimiento para definir los pasos a seguir, mientras que los querellantes iniciaron las acciones para que el ex obispo sea citado a declarar, por lo que pidieron al Ministerio Público que se oficie a Extranjería para que certifique la presencia de Cox en Chile y solicitarle su comparecencia.