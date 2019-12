Se registran más de 65 mil despidos en diciembre: más de la mitad proviene del área de construcción

La incertidumbre sería la principal causa de los más de 33 mil despidos por “necesidades de la empresa” que se han registrado en el rubro de la construcción en lo que va de diciembre, según lo señalado por el Ministerio del Trabajo y la Cámara Chilena de la Construcción.

Desde el 18 de octubre se han registrado 140 mil 371 despidos, invocando el artículo 161 del Código del Trabajo: “necesidades de la empresa”.

Dicha causal se funda “en circunstancias de carácter técnico o bien de orden económico, como son el cambio en las condiciones del mercado, la racionalización o modernización, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores”, explican en la Dirección del Trabajo.

De todas estas desvinculaciones, 65 mil 577 corresponden a lo que va de diciembre. Esto supera lo registrado en noviembre y en la misma fecha del año pasado.

El rubro más afectado es el de la construcción, con 33 mil 500 despidos, los que principalmente se dieron en la Región Metropolitana.

En conversación con Radio Bío Bío, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso, explicó que esto se da fundamentalmente por la incertidumbre.

“Es un reflejo de lo que pasa con las expectativas de las personas, ya sea por sus decisiones personales o decisiones colectivas que se canalizan a través de la institución, de la empresa”, sostuvo.

Del mismo modo, señaló que “lo que hemos visto en el país desde octubre a la fecha es que estamos viendo procesos importantes de transformación, de cambios y todas esas variables, no cierto, han generado mayores grados de incertidumbre.

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, detalló en entrevista con nuestro medio asociado CNN Chile, que el problema no es que se hayan paralizado las construcciones, sino que ya no hay nuevos proyectos. Algo que depende, dijo, de la confianza de los inversionistas.

“Esto acá va a depender exclusivamente de ciertos factores que son muy importantes, que es la confianza, los inversionistas en materia de construcción, que es una de las actividades productivas donde concentran una mayor cantidad de mano de obra”, aseguró.

Del mismo modo, explicó que “el hecho de que no se estén desarrollando nuevos proyectos, se están finalizando los que están actualmente existiendo. No es que se hayan paralizado proyectos existentes, pero claramente no se están generando nuevos proyectos”.

Por su parte, el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, dijo que la trayectoria de desempleo en la economía comienza a ajustarse a la baja y proyectó que todos estos factores generarían que la tasa de desocupación llegue a 9% y 10% en los últimos meses del año.

“La trayectoria del empleo se ha ido ajustando a la baja y provocando una tasa de desempleo mayor. Ya vemos que, unido al comercio, ahora aparece la construcción con una contribución importante en diciembre”, sostuvo.

Agregó que “por tanto, yo estoy esperando que la tasa de desempleo móvil que termina alcance cerca del 9% y en diciembre alcance un 10%”.

Para las fuentes consultadas, sería el orden público una de las principales claves para calmar la incertidumbre y recuperar la economía nacional a los niveles y proyecciones que se observaban antes del 18 de octubre.