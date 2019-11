Senado aprobó, en general, poner límite a la reelección de parlamentarios, alcaldes y consejeros regionales

Tras dos sesiones destinadas a su discusión, la Sala del Senado aprobó, en general con 36 votos a favor y 4 en contra, la reforma constitucional que busca limitar la reelección de senadores, diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales.

Con ello, la iniciativa que cumple su segundo trámite constitucional debe ser estudiada en particular, para lo cual se fijó como plazo el 28 de noviembre para presentarle indicaciones.

Durante la sesión de ayer hicieron uso de la palabra los senadores Álvaro Elizalde, Luz Ebensperger, Rabindranath Quinteros, Juan Antonio Coloma, Francisco Huenchumilla, Kenneth Pugh, Ximena Rincón, Jacqueline Van Rysselberghe, Juan Pablo Letelier, José Miguel Insulza, Alejandro Navarro, Jorge Soria, Alejandro García Huidobro y Alfonso De Urresti.

En lo medular, la reforma propone que los senadores pueden ser reelegidos sucesivamente por una sola vez; los diputados hasta por dos veces sucesivamente; los consejero regionales, los alcaldes y los concejales también pueden ser reelegidos hasta dos veces consecutivamente.

Asimismo, se plantea que para tales autoridades se contará el actual período como el primero.

Tal como ocurrió en la sesión anterior, el debate estuvo cruzado por el conflicto político y social por el que atraviesa el país, por el llamado del Presidente de lograr un acuerdo de paz, justicia y una nueva Constitución y por el rechazo a los hechos de violencia que se registraron durante la jornada de paralización nacional.

Debate

El senador Elizalde dijo tener dudas conceptuales respecto de la reelección, pero planteó que es necesario ir recuperando la confianza dando señales potentes en esta materia. Junto con rechazar los hechos de violencia hacia los adversarios políticos, señaló que es necesario contar con una Constitución que interprete a todos.

La senadora Ebensperger coincidió en que es necesario dar una señal y, si bien considera que no permitirle a la ciudadanía elegir a las autoridades que quiere es atentar contra la soberanía, aprobó la idea de legislar.

El senador Quinteros lamentó que se esté “llegando tarde” a las demandas sociales y señaló que es el Presidente de la República quien tiene la responsabilidad de destrabar el conflicto y dar una señal clara. Agregó que, ante la magnitud de la crisis, esta reforma puede ser insignificante, pero es un paso.

El senador Coloma no es partidario de establecer límites a la reelección, señalando que es falso que la lógica electoral de hoy garantice que no haya renovación. Dijo que no hace bien a la democracia restar oportunidades para que la gente elija entre las máximas opciones posibles.

Una opinión distinta manifestó el senador Huenchumilla quien dijo que es necesario colocar límites para evitar la concentración del poder que se va adquiriendo a través de redes sociales o con el conocimiento que dan todas las redes del Estado. Añadió que es necesario darle ventilación al sistema para que no haya acumulación de poder.

El senador Pugh señaló que el reforzamiento del Estado de Derecho viene de la representatividad y la legitimidad. En tal sentido, dijo que el nuevo sistema de elección en Chile permite entrar a la política a quienes quieren servir y sería una buena oportunidad para medir si efectivamente el sistema de elección es el adecuado.

La senadora Rincón señaló que los hechos de las últimas semanas imponen generosidad, pues ha habido un cambio importante y no se puede llegar tarde a dar respuesta a las demandas, por lo que es importante aprobar esta iniciativa.

La senadora Van Rysselberghe rechazó los hechos de violencia en las calles e hizo un llamado a apoyar el proyecto de ley antiencapuchados. Asimismo, destacó la experiencia que tienen quienes llevan años en el Parlamento y señaló que cuando alguien es reelecto es porque la ciudadanía opina que esa persona está haciendo bien su trabajo.

El senador Letelier señaló que el problema de representación política “no es un tema de oxígeno” sino que de representatividad y en ese escenario se debería discutir la obligatoriedad del voto. Agregó que no tiene problema en votar esta iniciativa o dar un paso al lado si eso sirve para resolver la crisis, pero si se trata de una operación para dejar contentos a algunos, no sirve.

A juicio del senador Insulza la democracia debe tener límites, pues si no la tendencia es a perpetuar la permanencia en el poder, por lo que dijo ser partidario de no seguir con un sistema en general en el cual las reelecciones indefinidas terminan anquilosando la democracia.

El senador Navarro insistió en que los proyectos que se están discutiendo en el Congreso no responden a las demandas ciudadanas, por lo que señaló que es necesario convocar a una asamblea constituyente para lograr la gran transformación constitucional.

El senador Soria se manifestó en contra del proyecto, argumentando que no le parece quitarle el derecho a alguien para que pueda reelegirse, pues es la ciudadanía quien lo pone en el cargo.

En una línea similar se manifestó el senador García Huidobro señalando que con esta reforma la manera de sacar a las personas de sus cargos será por secretaría. Agregó que con este proyecto de alguna manera se atenta contra la democracia al no permitir a las personas decidir quienes son sus representantes.

Finalmente el senador De Urresti dijo no ser partidario de “las sillitas musicales” y que un parlamentario se cambie de territorio en territorio. Asimismo, dijo que se debe establecer la retroactividad de la iniciativa, pues de lo contrario sería burlar el objetivo del proyecto.