Senado se transforma en jurado para conocer acusación constitucional contra ex ministro Chadwick

En la primera parte de la jornada, senadores y senadoras han intervenido para fundamentar sus argumentos a favor y en contra de la acusación contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick

En el marco de la Sesión Especial citada para conocer la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, la Sala inició esta jornada con las intervenciones de los distintos senadores inscritos para fundamentar su postura frente a este libelo.

En la víspera, la Sala se abocó a conocer los fundamentos de la presentación y los argumentos tanto de los diputados acusadores como de la defensa.

Hasta el momento han hecho uso de la palabra los senadores Manuel José Ossandón, José Miguel Durana, Carlos Montes, Felipe Harboe, Iván Moreira, Rabindranath Quinteros, Alejandro Guillier, Pedro Araya, José García Ruminot, Jacqueline Van Rysselberghe, José Miguel Insulza, Francisco Chahuán, Isabel Allende, Rodrigo Galilea, Ricardo Lagos Weber, David Sandoval, Carmen Gloria Aravena, Juan Pablo Letelier, Juan Castro, José Ignacio Latorre, Ena Von Baer,

Juicio jurídico versus político

El senador Ossandón manifestó que “se le acusa al ex ministro de no cumplir su juramento de hacer respetar la ley, lo que lo hace muy grave. Lo que debemos hacer es un juicio jurídico y no político. La acusación es improcedente porque sus argumentos como la violación sistemática de los derechos humanos, no tienen fundamentos en lo jurídico que es en lo que debemos centrarnos”. También hizo ver el uso antojadizo de cifras conocidas.

Luego el senador Durana resumió los múltiples atentados que terminaron destruyendo la propiedad pública y privada. Acto seguido, indicó que “a los acusadores no les importa que el ataque al metro haya sido un acto terrorista. Hechos similares se replicaron en el país, muchos de los cuales afectaron a las pymes”. El congresista aseguró que “el ex ministro firmó los decretos de emergencia y eso nunca ha implicado la violación de los derechos humanos. Este acto es para los acusadores, una victoria política”.

El senador Montes aclaró que “no se trata de analizar la trayectoria política o las características personales de Chadwick. Lo que se estudia hoy es su rol de ministro en la crisis. Hay una naturaleza mixta del juicio que debemos emitir porque hablamos de lo jurídico y también de determinar una responsabilidad política”. El legislador reconoció que “muchos creemos que la juventud manifiesta un descontento profundo respecto del modelo de sociedad citando cifras que sustentan la desigualdad que están detrás de todo lo ocurrido”.

Por su parte, el senador Harboe explicó que en este caso “hay que considerar la supremacía constitucional y su control, y a la responsabilidad política. Respecto a lo primero, la Constitución no es algo que le compete solo a los jueces y el TC. El Congreso puede participar de este control. El Senado actúa como jurado”. En cuanto a la responsabilidad política, mencionó el desmantelamiento del alto mando de Carabineros que materializó Chadwick, lo que habría incidido en los actos de violencia.

El senador Moreira pidió huir de los deseos de revancha política al emitir un voto. “No podemos desentendernos de una enorme crisis y firmemente condenamos los abusos y violaciones a los derechos humanos. Tampoco podemos caer en el juego de noticias falsas, hechos infundados. Acá no han habido fundamentos suficientes para sostener la acusación. Se hacen críticas de orden general, juicios de valor. No hay condenas por los hechos en los que fundamentan el libelo”.

Hechos de octubre

El senador Quinteros recordó que “en nuestra tradición la acusación constitucional es un juicio político…si se acoge la acusación no se le está condenando por un delito penal y si se rechaza tampoco se le está absolviendo. Puede ser inocente penalmente pero no políticamente cuando se está a cargo de un ministerio responsable de velar por el orden público y respetar los DD.HH y se fracasa estrepitosamente. El fracaso ha sido rotundo se han cometido numerosas y graves violaciones a los DD.HH…se le acusa por no haber evitado que escalara (la crisis) con graves vulneraciones a los derechos humanos que han sufrido varios chilenos”.

En tanto, el senador Guillier indicó que “desde el 18 de octubre se han sucedido violaciones a los derechos humanos como no habíamos visto en otras épocas… No es posible que se haya llegado a este nivel de violación de los derechos humanos sin que las autoridades civiles asuman sus responsabilidades. No resulta razonable para la opinión pública ese apoyo incondicional a una policía que estaba violando los DD.HH…Se pueden exigir las responsabilidades políticas más allá de las consideraciones personales específicas”.

A su turno, el senador Araya manifestó que “no creo que nadie en este Senado se atreva a negar los lamentables hechos que han ocurrido después del estallido social… la dependencia de las fuerzas de seguridad y orden son del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Esa es la relación que hay entre las fuerzas de orden y el ministerio… Aquí hay distintos tipos de responsabilidades y este Senado debe perseguir la responsabilidad política…esto no es venganza, es determinar responsabilidad política, no aceptar esta acusación es caer en la impunidad política”.

Una opinión distinta manifestó el senador García Ruminot quien recordó que durante los 22 años que estuvo Andrés Chadwick en el Congreso “estuvo siempre integrando las comisiones de Constitución y de DD.HH. Es una persona seria y responsable siempre dispuesta al diálogo y a concurrir a los acuerdos… las actuaciones de don Andrés Chadwick han estado apegadas siempre al respeto de la Constitución y las leyes y su trayectoria demuestra que su conducta siempre ha estado apegada a los derechos humanos. Tengo la convicción de que Andrés Chadwick es un hombre de Estado que siempre ha tenido presente el bien común”.

Una opinión similar manifestó la senadora Van Rysselberghe tras señalar que “no existen antecedentes que prueben efectivamente violaciones a los derechos humanos de manera sistemática por parte de órganos del Estado…No existiendo antecedentes que permitan calificar una violación sistemática de los derechos humanos, no puede prosperar el primer capítulo…Se deben investigar y sancionar a los autores de los casos señalados, pero Andrés Chadwick no omitió ninguna acción, pues los decretos ya decían que había que seguir ciertos lineamientos y respetar los DD.HH…el gobierno y el ex ministro tomaron una serie de medidas para evitar acciones ilícitas. Creo absolutamente en la inocencia del ex ministro Andrés Chadwick”.

Argumentos

El senador Insulza anunció su voto favorable a los dos capítulos de la acusación y enfatizó en que “este juicio no es penal, es político (…). Se está haciendo efectiva la responsabilidad política de un gobierno y sus principales autoridades, que perdieron de vista lo que estaba ocurriendo”; asimismo, reconoció que en la calle se hizo sentir el descontento y llamó a no dramatizar excesivamente la decisión, “cuando un militar pierde sus batallas, se les destituye, cuando un ministro comete grandes errores se le pide la renuncia o se le destituye”.

Luego, el senador Chahuán hizo una cerrada defensa del ex ministro y acotó que “no resulta serio, sin haber agotado todas las instancias, esta acusación. Estamos frente a argumentos puramente políticos (…) y los casos de fondo están siendo investigados, porque acá el estado de derecho ha operado”. A juicio del legislador, la facultad de acusación constitucional “debe ser ponderada y no puede usarse como forma de encausar malestares, buscando una víctima”.

Haciendo un férreo llamado a respetar los derechos humanos, la senadora Allende, sostuvo que hubo reiterada violación a los DD.HH más esenciales y aclaró que “nadie ha defendido en esta Sala, ni se hará, a aquellos delincuentes que han saqueado, que han cometido delitos”. En la misma línea, declaró que esto “no es personal, se ha hablado de revanchismo, de venganza, pero aquí estamos cumpliendo la Constitución y las leyes, tal como lo juramentó el Ministro. El descontento social no se soluciona con represión”.

A su turno, el senador Galilea argumentó que la acusación no tiene mérito. “¡Omitir deliberadamente medidas para detener violaciones a los DD.HH.!, no se me ocurre una acusación más grave como ésta. No es simplemente omitir, es hacerlo deliberadamente, es decir que se actuó con dolo y con el propósito definido que se violaran los derecho humanos.”, por lo que llamó a meditar en torno a esta afirmación, “que es de una injusticia el solo plantearla”.

Para el senador Lagos Weber, “los abusos y los excesos son evidentes, no hay discusión sobre eso, al punto que al asumir un ministro de Interior nuevo, y a menos de 48 hora, pide que se revisen los protocolos”. El legislador argumentó políticamente su voto a favor del libelo, porque “lo que estaba en juego es nuestra institucionalidad (…)” y reconoció su convicción de que estuvimos “a un tris de un colapso institucional, tenemos que hacernos cargo”.

El senador Sandoval hizo una autocrítica respecto al rol de los políticos respecto a no haber anticipado la crisis. “Cuando uno escucha al senador Insulza diciendo que las manifestaciones son en contra del gobierno del presidente Piñera y luego el ex presidente Lagos, lo desmiente, creo que la responsabilidad es de todos esta situación por décadas (…) Creemos que decretar estado de emergencia fue una decisión lícita y oportuna”, reflexionó.