Senador Iván Moreira aseguró que el coronavirus “es un castigo de Dios”

El senador Udi, Iván Moreira, profundizó en el significado que tiene el coronavirus para él, desde el punto de vista cristiano.

En conversación con el matinal “Bienvenidos” de Canal 13, el legislador manifestó que “yo creo que quizás es políticamente incorrecto lo que pueda decir, pero yo creo que lo que está pasando en el mundo, desde el punto de vista cristiano es un castigo de Dios, así lo siento yo, está muriendo mucha gente, no estábamos preparados”.

Añadió que “algo malo estamos haciendo (…) Las personas pueden llamarlo de distintas formas porque es una cuestión de convicción. Cuando pasa algo malo no es una cuestión por suerte, yo creo que hay cosas espirituales y si me preguntan a mí lo que yo siento, por supuesto que es un castigo de Dios, si no es justo la cantidad de personas que están muriendo”.

En el panel se encontraba el pastor Pablo Zepeda, quien calificó de irresponsables los dichos de Moreira.

El senador contestó que “yo no voy a entrar en una discusión menos cuando se trata de un tema espiritual con usted. Cada uno puede tener distintas interpretaciones”.

