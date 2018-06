Senador RN Francisco Chahuán reafirmó sus críticas sobre la instalación del gobierno

El parlamentario ejemplificó que en la Región de Valparaíso se nombró la “semana recién pasada” al director regional del Fosis.

Días agitados ha enfrentado el senador RN Francisco Chahuán tras sus dichos en el consejo regional de su partido del día martes. Uno de ellos hacía referencia a la lenta instalación del gobierno, palabras que fueron profundizadas en la emisión de ayer del programa Estado Nacional.

“Lo que yo he señalado no es el problema de la instalación respecto de los secretarios generales ministeriales sino que es respecto de los equipos que hoy día disponen los equipos de los secretarios generales ministeriales para hacer el trabajo. Tenemos secretarios regionales ministeriales que ni siquiera tienen un periodista, ni un jefe de gabinete porque no han podido designarse”, aclaró el parlamentario.

“En mi región (Valparaíso), en la semana recién pasada -casi a 100 días de gobierno- se nombró recién al director regional del Fosis, 100 días. Un problema de instalación evidente. Directores provinciales todavía no se designan, espero que se designen, en las próximas dos semanas pasados los 100 días de gobierno. Ese es el tema puntual”, agregó.

Además afirmó que no le cabe la menor duda que el Presidente Sebastián Piñera es el gran líder para realizar las grandes transformaciones que el país requiere luego que sostuviera que el Mandatario “no entiende lo que es un problema”.

“Hasta esa filtración mal intencionada no había ninguna crítica pública mía hacia el Presidente Piñera. Todas las críticas han sido privadas, tanto en la directiva del partido, en la comisión política de Renovación Nacional, en los comité de senadores de nuestra bancada, en el comité de senadores de nuestra coalición, en los encuentros en La Moneda, en las propias conversaciones con el Presidente Piñera”, dijo.

Sin embargo, las miradas recayeron en él luego que en esa misma jornada del martes afirmara que a la ministra de Cultura, Alejandra Pérez, “debieron haberla sacado a patadas de este gobierno”. Situación que dijo que ya estaba resuelta y que sus cuestionamientos sobre su preparación lo hablarían en persona próximamente.

“Ministra, tal como ya le he señalado, claramente mis expresiones fueron completamente inapropiadas. Por supuesto que tenemos diferencias o crítica política respecto de su gestión, pero ciertamente la forma, no es la adecuada ni en público ni en privado y por eso yo estoy acá dando la cara”, expresó.

Por otro lado, el parlamentario oficialista se refirió a la salida de su sobrino desde el Ministerio de Cultura. Según consignó El Mercurio, Munir Chahuán fue desvinculado por desacuerdos al interior del gabinete.

“El viene de la administración, del gobierno anterior. El es hijo de un primo y la verdad es que tampoco es del sector político de la coalición”, descartándose que se tratara de un tema personal.

Chahuán había trabajado en un cargo de confianza con la ex subsecretaria del Consejo de la Cultura y las Artes, Ana Tironi explicaron fuentes del Ejecutivo.

Emol