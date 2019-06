Sernageomin clausura mina para investigar causas del derrumbe que dejó a tres mineros atrapados

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, aseguró que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) decidió cerrar la Mina Directorio 8 y se encuentra investigando las causas que provocaron el derrumbe en Tocopilla, que dejó dos mineros fallecidos y un sobreviviente.

El anuncio fue emitido en medio del trabajo de rescate para retirar el cuerpo de Salomón Veizaga, de 45 años, luego de que fuera encontrado el domingo.

El secretario de Estado, señaló que la mina contaba con los permisos y recientemente había tenido una fiscalización, por lo tanto, dijo que la investigación podría partir por ahí. En tanto, afirmó que el Sernageomin ya tomó medidas.

“Sernageomin ha estado desde el primer minuto aquí. Ellos ya tomaron la decisión de clausurar esta mina y de iniciar la investigación sobre cuáles fueron las causas de este accidente. No nos olvidemos que esta es una mina que tenía los permisos y que había tenido una fiscalización hace un tiempo bastante corto”, indicó Prokurica, según consignó Biobío Chile.

A su vez, sostuvo que las labores en la zona han sido constantes para poder retirar los cuerpos de las víctimas y que se han coordinado los trabajos para no afectar a los rescatistas.

“Desde que ocurrió el derrumbe se ha realizado un trabajo continuo, no se ha parado en tres días para poder cumplir con lo que nos encomendó el Presidente Sebastián Piñera, en el sentido de rescatar a los tres mineros y de hacer todo lo posible para que las labores no pongan en riesgo a los rescatistas”.

Sobreviviente

Leonardo Condori es el minero boliviano que se salvó milagrosamente del derrumbe registrado el jueves en la mina San José, en la Región de Antofagasta, sin embargo, sus compatriotas Salomón y Denny Veizaga (padre e hijo) no corrieron la misma suerte, muriendo en el lugar.

El trabajador de 62 años fue dado de alta desde el hospital, por lo que ya se encuentra en su domicilio de Tocopilla, donde afirmó a El Deber que el joven de 19 años murió al tratar de salvar a su progenitor.

“Ya estábamos por retirarnos. Instalamos maquinaria para perforar y estábamos por salir (de la mina). De un rato a otro pasó el derrumbe y como un milagro no me llegó ni una sola piedra. No sé qué pasó, es algo milagroso”, relató.

En ese momento, aseguró que ambas víctimas continuaban con vida, ya que le respondieron cuando les habló. “Le dije (a Denny) que espere, que no suba, que veremos cómo ayudar a su papá”, detalló.

Sin embargo, Veizaga fue en busca de su padre, justo cuando ocurrió el segundo derrumbe. Nunca más tuvo respuesta de ellos.

“Insisto en que le dije a Denny que no vaya, no sé por qué no me hizo caso. Podíamos ver qué hacer para ir por su papá después”, añadió, detallando que Salomón estaba en un piso más arriba, por lo que era prácticamente imposible llegar a él.

Condori reveló que hizo una especie de pared con rocas para protegerse de las piedras que caían y que sólo esperó a que pueda ser rescatado.

“Sólo me quedaba esperar. Escuchaba lo que hacían, sabía que estaban haciendo todo lo que podían (para rescatarnos)”, sostuvo.