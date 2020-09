Sichel y balance tras ataque informático a BancoEstado: “Más del 30% de sucursales están operativas”

El presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, dio este martes un balance sobre la situación que vive la institución financiera luego de que sufrieran un ataque informático que fue inicialmente reportado el sábado pasado.

En ese sentido, reiteró que “No ha habido perdida patrimonial” por parte del banco.

Además, añadió que “cerramos con 22 sucursales abiertas ayer (lunes) y hoy (martes) ya vamos en 164, lo que es que más del 30% del banco está funcionando operativamente y cerca del 40% de las cajas del banco están funcionando”.

Agradeció la paciencia y el tiempo que han tenido los clientes, además de destacar la labor de los trabajadores para poder reactivar todas las operaciones y sucursales.

“Ya se registran más de 2,2 millones de transacciones, que es casi más de un 40% mas de lo que se hace normalmente”, añadió Sichel.

Junto con lo anterior, informó que “se han restablecido los trámites de los clientes con depósitos a plazo, fondos mutuos, el sitio web para clientes empresas está activo y básicamente hemos seguido funcionando con todas las aplicaciones”.

“Esperamos entre mañana (miércoles) y pasado (jueves) terminar con el 100% de sucursales abiertas”, proyectó.

Además, aclaró que el sistema operativo del banco está funcionando en su totalidad.

Sebastián Sichel aprovechó la oportunidad para afirmar que tampoco hay solicitudes de rescate de información.

“Esto buscaba tomar datos. Tomó datos que por ahora no han sido significativos y lo que puede pasar es que traten de comercializar estos datos, pero no ha habido ninguna solicitud de rescate porque probablemente no alcanzaron a tomar información valiosa”, explicó.

Por su parte, informó que “las 30 mil cajas vecinas han seguido funcionando”. En tanto, “los lugares que tienen atenciones más remotas han sido prioritarias respecto a la reapertura de las sucursales”.